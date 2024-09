Les federacions avalen Espot Miró com a president del COA

Xavier Espot Miró. Foto: ONU

Xavier Espot Miró ja ha presentat la llista que l’acompanyarà en la candidatura per a presidir el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i tots els membres han estat validats. El candidat a succeir Jaume Martí al capdavant de l’ens ha rebut l’aval de les 32 federacions representades al ple. Per tant, no hi haurà eleccions i la llista d’Espot Miró serà proclamada en l’assemblea extraordinària convocada per a l’1 d’octubre.

Hi ha sis homes i cinc dones. Albert Coma i Anna Garcia seran els vicepresidents primer i segon, respectivament. Toni Guerra repetirà com a secretari general, segons publica AndorraDifusió aquest divendres.