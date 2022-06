El Pas de la Casa donarà, aquest dimarts, el tret de sortida a la festa major de Sant Pere

La festa major de Sant Pere del Pas de la Casa donarà el tret de sortida demà dimarts, 28 de juny, amb activitats per a tots els públics. Des del Departament de Cultura i la Comissió de Festes del Pas de la Casa s’ha preparat un programa per a gaudir d’aquests tres dies de festa i poder recuperar la majoria d’actes que se celebraven abans de la pandèmia, com el concurs de pesca, i afegir-ne de nous com el “tapeig” popular i el partit de futbol.

La celebració començarà a les 8 h amb la despertada del poble amb traques i continuarà a les 10 h amb la cercavila i batucada dels Basstreetboys.

Per als més petits, hi haurà activitats infantils i un gran tobogan aquàtic de les 11 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h. A més, a les 16 h es farà el berenar popular i a les 18 h una festa de l’escuma per a tota la família. De cara al vespre, a les 20 h, hi haurà una masterclass de Sumba i a les 23 h es gaudirà de l’actuació musical de Patxi Leiva.

Els encarregats de finalitzar els actes de dimarts seran el grup de versions La Selva Band (a les 00.30 h) i el conegut DJ de Flaix FM Héctor Ortega, que oferirà una sessió a partir de les 03 h.

Pel que fa a dimecres, 29 de juny, el dia començarà amb la cercavila i la batucada Next Art. També hi haurà les activitats infantils i el tobogan aquàtic de les 11 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h. A les 12 h se celebrarà la tradicional missa de Sant Pere i l’homenatge als pioners del Pas de la Casa, i a les 13 h hi haurà el dinar popular. Per a amenitzar el dinar, es comptarà amb l’actuació del grup de versions Fugados de Alcatraz, a partir de les 14 h.

Ja a la tarda, hi haurà una festa de l’escuma Holi, a les 16 h, i el berenar popular a les 17 h. De cara al vespre, a les 20 h se celebrarà un concurs de petanca davant de l’Oficina de Correus i a les 21.30 h un “tapeig” popular on participaran la gent del poble aportant plats típics de diversos llocs del món que tothom podrà degustar.

Posteriorment, a les 21.30 h, es faran els focs artificials de fi de festa, i a les 23 h, serà el torn de la música amb el grup de versions Kinki Band. La nit acabarà amb la sessió del conegut DJ de Flaix FM Miquel González, que començarà a actuar a les 03 h.

Finalment, dissabte 2 de juliol la jornada començarà amb el concurs de pesca al llac de les Abelletes (a les 07 h) i continuarà amb una costellada popular al mateix lloc, a les 12 h.

Al vespre, a les 20 h, tindrà lloc un partit de futbol popular per a majors de 15 anys i les inscripcions s’han de realitzar a través de les xarxes socials de la Comissió de Festes. El partit i l’entrega de trofeus tindrà lloc al Centre Esportiu. A les 21.30 h es farà un pica-pica per a recuperar forces i l’últim acte del dia i de la festa major del Pas de la Casa serà l’actuació del grup musical Rumband, que començarà a les 22 h.

La majoria dels actes (a excepció del concurs de petanca, el concurs de pesca, la costellada i el partit de futbol) es faran a la plaça de l’Església del Pas de la Casa.