Nacionals d’eslàlom: victòries d’Etna Pou i Àlex Comellas en U14, i Jan Torres i Júlia Rodríguez en U16

Avui diumenge, 16 d’abril, s’ha disputat a Ordino Arcalís l’eslàlom dels Campionats Nacionals d’Andorra U14 i U16, organitzats per l’ECOA i l’ECAP i corresponent a la Copa Popeyes. En homes s’han imposat Àlex Comellas en U14 i Jan Torres en U16. En dones, Etna Pou ha guanyat en U14 i Júlia Rodríguez en U16.

En la prova femenina, en l’scratx, la victòria ha estat per a Júlia Rodríguez amb 1.18.19, amb Isabella Pérez, segona (+2.21) i Candela Mortés, tercera (+3.23). Per categories, en U14 Etna Pou ha guanyat amb 1.22.77, per davant de Xènia Cerro (+1.62) i Marta Torres (+2.45). En U16, la classificació ha estat la de l’scratx, amb Júlia Rodríguez, primera (1.18.19), Isabella Pérez, segona (+2.21) i Candela Mortés, tercera (+3.23).

En la prova masculina, en l’scratx s’ha imposat Jan Torres, amb 1.16.73, per davant de Jan Visa (+1.59) i Hans Breitfuss (+2.46). Per categories, en U14 Àlex Comellas s’ha imposat amb 1.22.81, per davant de Llorenç Balbi (+0.64) i Arnau Escabrós (+0.99). En la categoria U16, la victòria ha estat per a Jan Torres, amb Jan Visa, segon (+1.59) i Hans Breitfuss, tercer (+2.46).