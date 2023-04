El ple de l’Ajuntament de la Seu debat el conveni amb el Consell Comarcal per a serveis socials

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell debatrà aquest dilluns, dia 17 d’abril, l’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la prestació de Serveis Socials pel període 2022-2025. La sessió ordinària començarà a les 7 del vespre.

L’ordre del dia d’aquest ple, que marca el tram final de la legislatura, també inclou una proposta de modificació de les bases reguladores per a concedir subvencions a projectes solidaris i cooperatius. Prèviament, es debatrà dues modificacions de crèdit al pressupost municipal i es donarà compte de l’informe anual de control intern i de la liquidació del pressupost 2022.





ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta de la sessió SE-PLE2023/3 Ordinari 13/03/2023

2. Aprovar l’acta de la sessió del Ple SE-PLE2023/2 Extraordinari 13/03/2023

3. Donar compte de l’informe resum anual dels resultats del control intern. Exp: IN AUD 2022/3(A-1198)

4. Donar compte de la liquidació del pressupost 2022. Exp: IN LIQ 2023/1(A-833)

5. Expedient de modificació de crèdit núm. 9 del pressupost. Exp: IN MCR 2023/9(A-1135)

6. Expedient de modificació de crèdit núm. 10 del pressupost. Exp: IN MCR 2023/10(A-1136)

7. Modificació de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per a projectes de caràcter solidari i cooperatiu. Exp: SE BSU 2023/2(A-1127)

8. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació de Serveis Socials pel període 2022.2025. Exp: SE CON 2022/23(A-3087)

9. Donar compte Decrets d’Alcaldia març 2023 Exp. SE ORG 2023/1(A-4)

10. Informacions d’Alcaldia

11. Precs, preguntes i interpel·lacions