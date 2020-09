Mostres de petit format i activitats als barris: així serà La Mercè tradicional

La Mercè (Festa major de Barcelona) sempre s’espera intensament, potser per fer més lleugera la tornada a la feina, a l’escola o a la rutina. Però ara, després de mesos de confinament, de vacances escurçades i viatges i plans posposats, les ganes de festa són segurament més grans. Enguany tindrem una Mercè inèdita i adequada a les condicions sanitàries i de seguretat a causa de la Covid. Es multipliquen els espais i les activitats, que seran d’accés limitat i amb reserva prèvia, però que també es podran seguir online. La cultura popular queda força tocada: hi haurà actes al Moll de la Fusta com a epicentre i també mostres de petit format als barris però hi faltaran els esdeveniments més massius.

La Mercè 2020 serà més curta (amb el pregó el dia 23 i festes els dies 24, 26 i 27) però, perquè tothom pugui gaudir-ne, amplia les activitats i s’apropa a la ciutadania: oferirà més de 300 activitats gratuïtes, repartides en 35 espais i 60 escenaris. La programació tindrà presència als deu districtes de la ciutat, arribant a barris on encara no ho feia. Per adequar-se a les mesures de seguretat sanitària, tots els actes tindran un accés restringit, i caldrà fer reserva prèvia al web de la Mercè.

El programa de cultura popular es veurà força reduït. Aquest any no hi haurà activitats tan tradicionals com el toc d’inici, el correfoc o les diades castelleres, perquè les restriccions d’aforament i les mesures de distanciament social impossibiliten la celebració dels esdeveniments més massius. Sí que hi haurà algun acte relacionat amb el foc encara per definir però en cap cas tindrà caràcter de trobada espontània de gent al carrer que caracteritza aquesta festa. A canvi, les entitats de cultura popular de la ciutat s’acostaran als barris, on oferiran mostres de petit format. Les activitats mobilitzaran 150 companyies de l’escena local de Barcelona per intentar ajudar a un teixit cultural molt afectat per la pandèmia.

Els actes de cultura popular de la Mercè es presentaran el proper dilluns 14 de setembre i cada persona podrà reservar un màxim de 5 entrades per dia.

La Mercè des de casa

Per contrarestar les limitacions, La Mercè s’incorpora a l’àmbit virtual, i els concerts i espectacles es podran seguir també des de casa, en directe i en diferit, a través de la televisió i d’internet; bona part dels actes tradicionals es podran gaudir a través de les xarxes socials de Cultura Popular Barcelona.

La cita amb l’associacionisme, que tenia com a escenari la plaça de Catalunya, es trasllada al format en línia per tal deixar pas a un Associa’t segur però mantenint el seu objectiu: fer visibles els valors i la tasca transformadora del moviment associatiu i comunitari.

Ens de Comunicació