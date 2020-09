De tornada al col·le en temps de COVID-19. Tips que has de tenir en compte per a la higiene dels nens

L’inici del curs escolar, enguany, està ple de polèmica. La COVID-19 ho està posant difícil perquè comenci amb normalitat i moltes famílies no saben què fer. No obstant això, ens asseguren que els nens han de tornar a la seva rutina escolar. Sens dubte la volta al col·le i a la rutina és un bon moment per a inculcar als nens les normes bàsiques d’higiene i cura personal, al qual enguany s’afegiran la rentada freqüent de les mans i l’ús del gel hidroalcohòlic.

Enguany, sobretot, les mans

La desinfecció de les mans dels nens és sempre important, però enguany encara més. Es recomana que aquests es rentin les mans almenys cinc vegades al dia: a l’entrada i sortida de l’escola, abans i després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo, i que ho facin, si pot ser, amb aigua i sabó.

Pel que respecta a l’ús de gel hidroalcohòlic, l’Acadèmia Americana de Pediatria alerta del perill d’intoxicació i posa l’accent en que els pares han de mantenir-lo fora de l’abast dels nens menors de 10 anys. I és que el seu contingut alcohòlic és superior als 60 graus, perquè sigui efectiu contra el coronavirus, mentre que les begudes de més alta graduació no acostumen a tenir més del 40.

Una altra cosa que has de tenir en compte és que és millor no utilitzar-ho en el cas de nens que tenen per costum llepar-se el dit, perquè podrien intoxicar-se.

A partir dels 10 anys, els nens haurien d’incloure en la seva motxilla escolar un gel hidroalcohòlic, perquè l’utilitzin cada vegada que sigui necessari.

A rentar-se les dents!

Durant un període més o menys llarg, en la boca del nen conviuran dents de llet i dents definitives, cosa que dificulta la neteja, ja que les diferències entre mides creen nombroses irregularitats que propicien l’acumulació de residus de menjar i placa, que pot desencadenar l’aparició de càries i gingivitis. A més, ells solen «picar» a deshores dolços i brioixeria, cosa que augmenta els riscos. És necessari, doncs, que el raspall de dents sigui l’adequat a la seva edat i la seva dentició. Abans dels vuit anys un nen sol necessitar ajuda o, com a mínim, supervisió, per a raspallar-se les dents.

A partir d’aquesta edat, cal controlar que es raspallin bé dues vegades al dia, matí i nit, durant almenys dos minuts. I, més endavant, controlar la neteja també dels aparells d’ortodòncia, ja que en ells s’acumula la placa dental. És imprescindible netejar l’aparell cada vegada que es rentin les dents, que en aquests casos es recomana sigui tres vegades al dia, és a dir, també al migdia havent dinat, ja que l’aparell pot propiciar l’acumulació de restes. Un raspall de dents elèctric és molt adequat en aquests casos, evita els raspallats excessius que poden danyar l’aparell d’ortodòncia i, en canvi, garanteix arribar correctament a tots els racons.

El moment del bany

A partir dels dos anys els nens ja poden participar en la seva higiene personal. Això sí, sempre supervisats per un adult. El del bany sol ser un moment divertit, de jocs, en el qual no sols es banya el nen, sinó també les seves joguines.

En general el bany dels nens petits es realitza en una banyera. L’aigua hauria de ser pròxima a la temperatura corporal (36-38 °C), cosa que cal comprovar abans d’introduir al nen, amb el dors de la mà o el colze. L’habitació ha d’estar caldejada perquè el nen no senti fred ni en entrar ni en sortir de l’aigua.

Pots utilitzar una esponja fina o la mà per a fregar suaument al nen, emprant un sabó per a la pell amb un pH neutre i sense irritants.

Després del bany, seca bé al nen. Per a això són molt còmodes els barnussos, que cobreixen i assequen bé, de manera suau i sense necessitat de fregar. És molt important assecar els plecs bé (engonals, axil·les, coll) i els genitals.

Cabells en el seu lloc

Encara que a una certa edat solguin pentinar-se sols, cal estar atents als seus caps, especialment si manifesten picors. Els polls s’han convertit en una plaga difícil d’erradicar dels caps infantils, ja que s’han fet resistents als antiparasitaris i, a més, senten predilecció pels cabells nets, cosa que la dutxa diària sol garantir. En aquests casos és imprescindible l’ús d’un tractament antipolls i pentinar detingudament amb una pinta antillémenes. És l’única forma en què els especialistes coincideixen que pot eliminar-se convenientment el risc de reaparició. També és convenient alertar a l’escola perquè la resta de pares controlin els caps dels seus fills i no persisteixi la plaga.

És convenient dutxar i rentar diàriament el cabell dels nens. Si la higiene és diària, amb una ensabonada de cabell és suficient. No està de més utilitzar un condicionador o un producte desenredant, especialment en el cas dels nens amb el cabell llarg.

Si el cabell està enredat, paciència! Cal començar a desembolicar per les puntes i anar pujant a poc a poc, i no donar mai estirades que puguin tallar el cabell i obrir les cutícules. També és important eixugar convenientment el cabell amb un assecador a temperatura mitjana i a una distància mínima de 20 centímetres. Encara que vulguin acabar ja, no s’ha de deixar que els nens vagin a dormir amb el cabell humit, ja que la humitat és molt perjudicial per al cabell.

Per bellezactiva.com