Què és la disfonia espasmòdica

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La disfonia espasmòdica és un trastorn vocal crònic que afecta la veu (Getty Images)
La disfonia espasmòdica és un trastorn vocal crònic que afecta la veu (Getty Images)

La disfonia espasmòdica és un trastorn vocal crònic que afecta la veu i es caracteritza per espasmes involuntaris dels músculs de les cordes vocals, el que provoca canvis en la qualitat i el control de la veu. Aquesta condició pot fer que la veu soni estrangulada, entretallada o esgotada, i pot dificultar la parla i la comunicació. No es coneixen les causes exactes de la disfonia espasmòdica, però podrien estar relacionades amb factors genètics i ambientals. Aquest trastorn pot ser debilitant i afectar la qualitat de vida d’una persona, ja que pot dificultar la seva capacitat per a parlar i comunicar-se de manera efectiva. El tractament de la disfonia espasmòdica pot ser complex i variar d’una persona a una altra.

Alguns dels mètodes de tractament més habituals són:

La teràpia vocal amb un logopeda o terapeuta del llenguatge pot ajudar a millorar la veu i a desenvolupar estratègies per a gestionar els símptomes. Aquesta teràpia pot incloure exercicis de respiració, tècniques de relaxació i canvis en els patrons de parla.

Tractament amb toxina botulínica: Aquest és un tractament mèdic que implica la injecció de toxina botulínica (Botox) directament als músculs de les cordes vocals. Això pot ajudar a reduir els espasmes i millorar la veu. Aquest tractament és temporal i normalment requereix injeccions regulars cada diversos mesos.

Cirurgia: En alguns casos, es pot considerar la cirurgia com una opció de tractament. Una de les opcions és la denervació recurrent laríngia, que implica la secció del nervi recurrent per a reduir els espasmes vocals. Aquesta cirurgia és irreversible pel que es considera només en casos molt específics.

Altres opcions terapèutiques: Algunes persones poden ajudar-se de teràpies alternatives com la teràpia de deglució, la teràpia ocupacional o la psicoteràpia per a afrontar l’estrès i l’ansietat associats a la disfonia espasmòdica.

És important destacar que el tractament de la disfonia espasmòdica ha de ser personalitzat i adaptat a les necessitats individuals de cada pacient. Un metge especialitzat en trastorns vocals, com un otorrinolaringòleg o un foniatre, pot avaluar la condició i ajudar a determinar el pla de tractament més adequat. L’abordatge terapèutic pot requerir un enfocament multidisciplinari per a gestionar eficaçment aquesta condició.

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