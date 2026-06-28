Què és la disfonia espasmòdica

La disfonia espasmòdica és un trastorn vocal crònic que afecta la veu i es caracteritza per espasmes involuntaris dels músculs de les cordes vocals, el que provoca canvis en la qualitat i el control de la veu. Aquesta condició pot fer que la veu soni estrangulada, entretallada o esgotada, i pot dificultar la parla i la comunicació. No es coneixen les causes exactes de la disfonia espasmòdica, però podrien estar relacionades amb factors genètics i ambientals. Aquest trastorn pot ser debilitant i afectar la qualitat de vida d’una persona, ja que pot dificultar la seva capacitat per a parlar i comunicar-se de manera efectiva. El tractament de la disfonia espasmòdica pot ser complex i variar d’una persona a una altra.
Alguns dels mètodes de tractament més habituals són:
La teràpia vocal amb un logopeda o terapeuta del llenguatge pot ajudar a millorar la veu i a desenvolupar estratègies per a gestionar els símptomes. Aquesta teràpia pot incloure exercicis de respiració, tècniques de relaxació i canvis en els patrons de parla.
Tractament amb toxina botulínica: Aquest és un tractament mèdic que implica la injecció de toxina botulínica (Botox) directament als músculs de les cordes vocals. Això pot ajudar a reduir els espasmes i millorar la veu. Aquest tractament és temporal i normalment requereix injeccions regulars cada diversos mesos.
Cirurgia: En alguns casos, es pot considerar la cirurgia com una opció de tractament. Una de les opcions és la denervació recurrent laríngia, que implica la secció del nervi recurrent per a reduir els espasmes vocals. Aquesta cirurgia és irreversible pel que es considera només en casos molt específics.
Altres opcions terapèutiques: Algunes persones poden ajudar-se de teràpies alternatives com la teràpia de deglució, la teràpia ocupacional o la psicoteràpia per a afrontar l’estrès i l’ansietat associats a la disfonia espasmòdica.
És important destacar que el tractament de la disfonia espasmòdica ha de ser personalitzat i adaptat a les necessitats individuals de cada pacient. Un metge especialitzat en trastorns vocals, com un otorrinolaringòleg o un foniatre, pot avaluar la condició i ajudar a determinar el pla de tractament més adequat. L’abordatge terapèutic pot requerir un enfocament multidisciplinari per a gestionar eficaçment aquesta condició.