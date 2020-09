Personal Assistant

GÈNERE Drama, Musical

DURADA 113 min.

CLASSIFICACIÓ Apta

DIRECTOR Nisha Ganatra

INTÈRPRETS Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Bill Pullman, Kelvin Harrison Jr., Zoe Chao, June Diane Raphael, Eddie Izzard, Deniz Akdeniz, Ben Lewis, Sandra Rosko, Sonal Shah, Bianca Lopez, Rupak Ginn, Cailan Robinson, Erin Flannery, Jeffery Self, Kalina Vanska, Daisha Graf, David A. Garcia, Molly Malin, Diplo, Julia Dennis, Gregory Schwabe …

SINOPSI Grace Davis és una gran llegenda del món de la música que viu a Los Angeles, amb un talent gairebé tan gran l’ego. La Grace sempre va acompanyada per la seva eficient i estressada assistent personal, la Maggie, que secretament compagina el somni de ser productora musical amb els innombrables encàrrecs de la seva cap. Quan el mànager de la Grace intenta fer-li prendre un rumb diferent a la carrera, més d’acord amb la seva edat, les dues dones hauran de prendre una decisió que els hi canviarà la vida per sempre.