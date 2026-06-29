Com netejar les persianes

La neteja de les persianes, sobretot quan es tracta de la cara exterior en finestres que no són en una planta baixa, pot esdevenir una missió impossible, ja que, a més de feixuga, comporta molts riscos. Netejar les persianes és una tasca que pot tenir alguns petits inconvenients, sobretot a l’hora de fer-ho per la cara exterior en finestres que no corresponen a la planta baixa d’un edifici com ara comentàvem.
Una norma bàsica de seguretat indica que la manera de dur a terme aquesta feina no és treure mig cos a fora i posar en risc la vida per tal de treure la brutícia de la persiana. Hi ha una manera molt menys perillosa de fer aquesta feina.
La clau consisteix a treure la tapa de l’estructura (generalment de fusta) on la persiana s’enrotlla i que cobreix la part superior de la finestra. És habitual que aquesta tapa estigui cargolada o segellada amb silicona, de manera que pot ser una mica difícil de treure, però, sens dubte, és la manera més segura de fer-ho.
Un cop s’ha retirat, i per mitjà d’una escala o d’un altre mètode segur s’arriba a aquesta alçada, cal netejar la persiana làmina per làmina, així com les ranures que queden entre elles. Després de passar-hi un drap humit amb l’element de neteja més recomanable, segons el material amb què està construïda la persiana, cal eixugar cada làmina abans de passar a la següent. Si queda humida, és probable que al cap de poc temps torni a agafar pols.
Per Redaccio-consumer-eroski