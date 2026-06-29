Consells per a dinar bé cada dia

El més important a l’hora de construir un menú saludable és la planificació. Però, de quina manera es porta això a la vida quotidiana? Què hem de tenir en compte? Com dissenyar el menú setmanal perquè sigui saludable, assequible i sostenible? Per a respondre aquestes preguntes (i començar a posar-ho en pràctica), només cal seguir aquest pas a pas.
Consells bàsics per a fer la compra
Fer la compra no ha de ser complicat. El més pràctic és preparar una llista amb els aliments que necessitem i calcular les quantitats segons quantes persones menjarem. Però, sobretot, és important ser flexible: de vegades arribem a la botiga pensant a comprar un peix concret i ens trobem que hi ha una altra opció semblant que està millor de preu. Perfecte! Podem adaptar-nos i emportar-nos aquesta alternativa.
També ho podem fer al revés: fixar-nos primer en allò que està més fresc o econòmic i, a partir d’aquí, decidir el menú. Això sí, aquest mètode requereix una mica de pràctica. L’important és adaptar-nos i aprofitar allò que tenim a mà, sense complicar-nos gaire.
Tips per a cuinar
Per a preparar el menjar de forma més ràpida i senzilla podem utilitzar diferents estratègies o eines:
Organitzar les tasques per a aprofitar el temps. Mentre es fa el sofregit podem trossejar les verdures i alhora que aquestes s’ofeguen podem tallar les patates.
Triar receptes que no requereixin una atenció constant. Preparar un guisat o un peix al forn ens permet fer altres tasques mentre es cuinen.
Utilitzar utensilis de cuina que poden reduir temps de preparació. Una picadora per a trossejar verdures, una mandolina per a laminar patates, el microones per a coure patates o verdures, un robot de cuina, una olla exprés o una fregidora d’aire. No fan miracles, però ens poden facilitar les feines.
Aprofitar les sobres. L’arròs que ens ha sobrat d’un dia el podem fer servir l’endemà per a fer un saltat de verdures i ou.
Tenir a mà ingredients que estalvien temps. Una conserva de cigrons, uns pèsols congelats o un bric de brou de verdures ens poden facilitar el cuinat.
Per Redaccio-consumer-eroski