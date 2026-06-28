D’Amic e Amat. Lliurar la vida

Estimats diocesans, estimada Església d’Urgell
Vivim en una societat que sovint ens convida a centrar-nos únicament en nosaltres mateixos: cuidar la pròpia imatge, buscar la satisfacció immediata o protegir constantment el propi benestar. Tanmateix l’evangeli ens proposa un camí diferent. Crist ens ensenya que la vida troba el seu veritable sentit quan és entregada per amor.
Jesús va fer de tota la seva existència una donació. La creu no va ser simplement un sofriment imposat sinó l’expressió suprema d’un amor ofert a tota la humanitat. En Crist descobrim que l’amor és sortir d’un mateix, donar-se, servir i posar la pròpia vida al servei dels altres.
També el venerable Antoni Gaudí comprengué progressivament aquesta veritat. Amb el pas dels anys va descobrir que el talent rebut no li pertanyia sols a ell. Les seves capacitats, la seva creativitat i la seva feina adquiriren un sentit nou quan va entendre que la bellesa podia acostar les persones a Déu. La seva obra va deixar de ser, únicament, una realització professional per a convertir-se en una forma de servei i de testimoni.
L’arquitecte de Déu ens recorda així una veritat fonamental de la vida cristiana: els dons que rebem no són per a tancar-nos en nosaltres mateixos sinó per a ser compartits. Tota vocació autèntica neix de l’amor i condueix a l’amor. Ningú no arriba a la veritable plenitud vivint únicament per a si mateix.
La cultura actual identifica la felicitat amb l’autonomia absoluta o amb la recerca permanent de la pròpia comoditat. Però l’experiència humana demostra una altra cosa: les persones més felices sovint són aquelles que saben donar-se, acompanyar, servir i estimar generosament.
L’entrega cristiana no significa anul·lar la pròpia personalitat ni menysprear la pròpia vida. Ben al contrari, significa descobrir que l’existència humana assoleix la seva màxima dignitat quan es converteix en do per als altres. Així ho va ensenyar Jesús i així ho van viure tants sants i testimonis de la fe.
En aquest centenari del venerable Antoni Gaudí, la seva figura ens convida de nou a preguntar-nos què fem amb els dons que Déu ens ha concedit. Cada persona posseeix capacitats, qualitats i possibilitats concretes per a construir el bé, servir els altres i fer present una mica de la bellesa de Déu en el món.
Potser la pregunta més important no és què volem fer amb la nostra vida sinó per qui estem disposats a lliurar-la. Només l’amor ofert roman veritablement fecund.
Demanem al Senyor que ens concedeixi un cor generós, capaç de sortir de si mateix i capaç de viure l’alegria del servei a Crist en els germans. I que l’exemple d’Antoni Gaudí ens ajudi a comprendre que la bellesa més gran de la vida humana sempre neix de l’amor que es dona.
Amb els millors desitjos d’un bon estiu, rebeu la benedicció i l’afecte del vostre bisbe i servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell