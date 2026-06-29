Horòscop del 29 de juny al 5 de juliol

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tot i que estareu força pansits, la veritat és que no seran uns mals dies per a vosaltres, sobretot perquè tothom us veureu bé i agradables, fàcilment tindreu bon rotllo amb tot el que feu. Ara bé, la part més interessant és que començareu a moure fils per a sentir-vos més bé físicament, és probable que aprofiteu per a anar a la perruqueria, o bé, de compres per a arreglar-vos més que mai, i és que necessiteu renovar-vos.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
A part que és fàcil que us discutiu amb algú d’una manera una mica intensa, podria dir-vos que les coses poden anar bé, sobretot si la vostra idea és anar de viatge, ja que amb el tema de viatges tindreu molt bona estrella i val la pena aprofitar-ho. A banda d’això, el més maco de tot serà el bé que us trobareu de salut i la força amb la que reaccionareu davant dels imprevistos. No deixeu de fer res que us vingui de gust.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
A vosaltres us convé sortir molt amb altra gent i fer coses que us distreguin ja que personalment estareu molt exigents amb la vostra persona i els altres us ajudaran a trencar amb aquest rol tan complicat i absurd a l’hora. El que sí que tindreu és molt bon rotllo en el camp de la parella, si en teniu. Si no en tinguéssiu, és bon moment per a tirar la canya i mirar si pesqueu un bon «peix», molta sort.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
La vostra persona estarà molt activa, tindrà molt d’ambient sobretot si parlem del camp dels amics on sentireu que esteu molt ben acompanyats i que realment a l’hora de la veritat, si necessiteu desfogar-vos, teniu gent amb la que podeu comptar. A part d’això, l’única cosa que us pot fer una mica de pessigolles és el fet que amb la figura de la mare estareu una mica de puntes per burrades.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Arrossegueu una mica la facilitat d’empipar-vos, però és com si ja ho poguéssiu controlar molt més, la cosa ja va afluixant i això és molt bo, heu de tenir en compte que necessiteu una mica de pau per a estar més bé i que amb els nervis que porteu no arreglareu res de res. De totes maneres tampoc està tan malament la cosa i, a més, heu d’estar contents perquè, de mica en mica, els fruits es van veient en tot.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tindreu moments de molta serenitat i seguretat, si teniu fills tindreu molt bon contacte amb ells, us serà fàcil parlar-hi i entendre’ls. En canvi, si no teniu fills i el vostre contacte és amb els pares la cosa ja canvia i el bon rotllo ja no ho és tant, agafeu-vos-ho amb calma i penseu que no ho poden comprendre tot. Per altra banda, us aconsello que estigueu atents amb la parella, necessita més atencions i manyacs.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Costarà fer-vos callar, però com que portareu molt bon rotllo és probable que la gent que us envolta tampoc vulgui que calleu. De tota manera, tindreu la sensació que les coses han d’anar molt més bé que de costum i això us farà sentir alegres i feliços. En el camp de la feina les coses us poden anar força bé, però en el camp de la parella podeu estar una mica tensos, relaxeu-vos, anirà millor.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Algú de casa us proposarà una feina no massa complicada, però una mica laboriosa, potser la proposta és pintar el pis o bé fer alguna reforma senzilla, no us hi podeu negar ja que fer això, a la llarga, us donarà molts beneficis i, sobretot, el més important, podreu estar més a prop del familiar que us ho ha proposat, ja sigui germà o germana, o bé pares o oncles, no tingueu mandra i sentiu-vos contents.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Pot ser que els de casa es queixin una mica perquè passareu uns dies una mica pesats, només fareu que queixar-vos i trobar pèls a tot, seria bo que us relaxéssiu una mica i no féssiu pagar als de casa els vostres dubtes i la vostra inseguretat. De totes maneres, no us mireu tot això com un problema sinó que intenteu fer alguna cosa per a sentir-vos més a gust i així acabareu amb l’arrel de tot el malestar.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Si sou dones estigueu preparades per si no voleu quedar-vos en estat ja que estareu molt fèrtils i la cosa sembla força seriosa. De totes maneres, el fet de ser fèrtils va per tots dos sexes. A banda del primer detall, us haig de felicitar pel bon caràcter que tindreu al llarg d’aquests dies, és com si us haguessin donat una injecció de bon rotllo concentrat i l’aprofitareu al màxim, millor per a tots.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Són uns dies una mica fluixos en el camp de la salut, sobretot perquè hi haurà una tendència força gran a tenir baixades de pressió i a estar una mica decaiguts, el secret més gran és el d’animar-vos i el de donar la mínima importància a les sensacions que noteu al vostre cos, a menys que ja tingueu algun tipus de malaltia que necessiti les seves atencions regularment. Feu coses que us facin riure.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Si no aneu amb compte és probable que tingueu un intent de trencament amb la parella, la qüestió serà buscar la manera que això no passi i que tot plegat sigui un mal rotllo momentani. Per a evitar això el més important és estar segur del que es vol, valorant molt la manera de pensar de la vostra parella. A part d’això, és molt probable que algun amic us ajudi a entendre una mica la posició que viviu.