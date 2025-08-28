Descens del consum d’energia, al Principat, durant el juliol

El consum d’energia, a Andorra, durant el mes de juliol de 2025 ha estat de 38.924 MWh (megawatts hora), un -1,5% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut un consum elèctric acumulat de 344.060,0 MWh de gener a juliol (+1,9%) i de 576.225,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +2,5% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total del mes de juliol ha estat de 14.434,8 TEP, amb una variació interanual del -2,0%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a juliol se situa en 117.636,8 TEP (+1,4%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.995,5 TEP, amb una variació del +0,5% respecte al mateix període anterior.
Quant al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes de juliol de 2025 ascendeix a 25.646,2 MWh, amb una variació del +2,1% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de gener fins a juliol, ha sigut de 217.924,6 MWh, un +1,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el consum ha estat de 367.673,2 MWh, xifra que suposa una variació del +2,0% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.