Oliana oferirà el curs vinent un cicle formatiu de grau superior en Transport i Logística

L’Institut Escola d’Oliana oferirà aquest curs vinent un nou cicle formatiu de grau superior en Transport i Logística. Els nous estudis s’han impulsat per a adaptar-se a una demanda laboral detectada en empreses del sud de l’Alt Urgell, entre les quals la més important és Taurus, que de fet col·laborarà en la implantació d’aquesta oferta formativa. El cicle començarà tot oferint 15 places. Oliana esdevé així la primera població de l’Alt Pirineu i Aran que comptarà amb aquests estudis, que actualment s’imparteixen a una vintena més de poblacions de Catalunya.
L’acte de presentació, aquesta setmana, ha comptat amb la intervenció, entre d’altres, de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, acompanyada de l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós. Romero creu que d’aquesta manera s’ajuda a posar la formació professional “al centre de les polítiques educatives, econòmiques i socials”. Romero també ha incidit en el fet que treballen perquè l’oferta formativa s’adapti el màxim possible a la realitat pirinenca i, alhora, a la de cadascuna de les comarques i municipis. Per això, en el cas d’Oliana se cerca formar futurs experts en transport i logística.
La directora territorial del Departament d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, ha destacat que els estudis arriben en paral·lel al projecte de polígon industrial a Organyà i al d’ampliació del de la Seu d’Urgell, entre d’altres. El nou cicle substituirà el de Comerç Internacional, que s’ha ofert al llarg dels darrers anys a Oliana i sobre el qual els darrers cursos ja s’hi havia detectat una davallada en l’interès dels estudiants.
De la seva part, el coordinador territorial d’FP de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Bringueret, ha detallat que els estudis estan orientats “a preparar professionals capaços d’organitzar i gestionar les operacions de transport i logística dins de les empreses”. Bringueret recorda que aquest “és un sector clau per a l’economia” i on hi ha cada cop més demanda de personal qualificat per a, entre d’altres tasques, “planificar rutes, gestionar magatzems, coordinar el transport de mercaderies i controlar els fluxos logístics”.
El delegat d’FP ha destacat que la formació inclou matèries rellevants, com ara el transport internacional de mercaderies, la gestió econòmica i financera de l’empresa, la logística d’emmagatzematge i la gestió administrativa del comerç internacional. A més a més, s’hi incorporen competències com ara “la digitalització, els processos productius i la sostenibilitat en el sistema logístic”.
Pel que fa a les sortides professionals, Miquel Bringueret ha indicat que els estudiants podran treballar com a caps de trànsit, gestors de transport, operadors logístics, coordinadors logístics, agents de transport o responsables de magatzem, entre d’altres. Finalment, ha recordat que a la comarca del Solsonès s’ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials, el qual està relacionat amb aquest àmbit i ara permetrà, per tant, que els seus alumnes puguin continuar el seu itinerari formatiu.
Coordinació amb les empreses
Sobre la implicació de Taurus Group, el seu director de recursos humans, Richard Rodríguez, ha dit que poder comptar amb persones amb aquesta titulació els permetrà “continuar l’expansió” de l’empresa. Així, ha detallat que poden tenir la necessitat de cobrir d’entre 20 a 30 llocs de feina, tenint en compte que des d’Oliana fan tota la distribució dels productes arreu d’Europa.
El secretari de Formació Professional, Francesc Roca, hi ha afegit en la seva intervenció que la posada en marxa d’aquests estudis a Oliana “s’evidencia que el talent s’ha de formar i s’ha de retenir”. També ha apuntat que el projecte formatiu s’ha construït de la mà de la col·laboració publicoprivada, en referència a diferents administracions i l’empresa Taurus. A més, ha afirmat que s’estan creant “xarxes en diferents territoris” per a aconseguir potenciar la formació professional.