“Moments: Som Muntanya”, una activitat per a enfortir la família

Una família participant de la iniciativa “Moments: Som Muntanya” (Andorra Turisme)

Amb la voluntat de continuar posicionant Andorra com a exponent del turisme de benestar i salut, Andorra Turisme ha presentat aquest diumenge, juntament amb el comú d’Ordino, el nou itinerari Moments: Som Muntanya.

La ruta, ubicada a la Vall de Rialb, just al costat de l’accés al Parc Natural de Sorteny, s’adreça especialment a famílies que, mitjançant la conversa i el joc, podran gaudir de l’entorn natural. És, per tant, una invitació a la descoberta d’emocions i valors de la mà de la naturalesa, tot reforçant el vincle familiar i generant moments únics en comú.

L’itinerari parteix d’un circuit radial en què els participants visitaran set punts propers: cadascun d’ells representa, en un sentit figurat, un dels set pics més alts d’Ordino i a la vegada, una emoció.

Per tal de poder dur a terme l’experiència, cal que les famílies facin ús d’un ‘plànol de dinàmiques’ que els permetrà entendre quina activitat cal fer en cada punt. Aquest mapa, que esdevé l’eina essencial per a dur a terme l’itinerari, s’ha estampat en aquarel·la en un gran mocador versàtil, amb la voluntat que les famílies el puguin reutilitzar també com a tovallola per a seure a l’aire lliure o com a estovalles de pícnic, entre d’altres. La bossa pot adquirir-se, per un preu de 20 euros, a l’Oficina de Turisme d’Ordino o a la caseta d’informació de l’aparcament de Sorteny.

L’activitat es recomana a infants a partir de 4 anys i està pensada per a dur-se a terme en aproximadament dues hores, per bé que cada grup pot decidir allargar-la tant com vulgui.





Som Muntanya: tercer itinerari de Moments: camins de benestar

L’itinerari inaugurat és el tercer que s’emmarca dins el projecte Moments: camins de benestar, que s’adreça generalment a un públic interessat en el creixement personal, la consecució d’objectius i la gestió d’emocions tot gaudint de l’entorn natural.

La primera ruta que va formar part d’aquest nou concepte va ser Som Bosc. Situada al bosc de Canòlich, està pensada per a fer-se de manera individual perquè els participants arribin a connectar amb ells mateixos mitjançant reflexions que els proposa un llibret-guia.

La segona aposta va ser Som Tartera, a Andorra la Vella. En aquest cas, l’activitat està concebuda per a equips o grups que vulguin treballar l’assoliment d’objectius. De la mà d’un guia-intèrpret de la Vall d’Enclar, es desenvolupen dinàmiques de treball incloent elements naturals que es troben durant el camí.

L’empresa encarregada de conceptualitzar les tres rutes ha estat Bioinspirador, amb una gran trajectòria en la creació de productes de benestar vinculats amb la natura.