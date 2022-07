Moda, música i art, les propostes d’estiu del Museu Carmen Thyssen Andorra

El Museu Carmen Thyssen Andorra comença la temporada d’estiu convidant al públic a gaudir de les Nits d’Estiu als Museus. Les propostes per a aquests mesos inclouen disciplines tan diferents com la música francesa, el teatre i la moda.

A més, per a completar l’oferta cultural, els caps de setmana es convida a les famílies a acostar-se fins al museu per a poder pintar a l’aire lliure i aconseguir, a la vegada, premis per la seva participació.

Programa Nits d’Estiu als Museus impulsat per l’Àrea de Museus del Govern d’Andorra

La primera parada al calendari serà el dijous 7 de juliol, a les 20 h. Amb el títol “La ciutat de la moda. Impressionisme entre agulla i pinzell”, l’equipament presenta una nova experiència que combina el disseny de moda amb les arts plàstiques.

Durant la vetllada, el dissenyador de moda andorrà format a París, Joan Font Denjean, presentarà la seva primera col·lecció unisex permanent, inspirada en les obres de l’exposició Made in Paris.

El dijous 14 de juliol, a les 19.30 h i a les 21 h, serà el torn de “La Chanson Française”, una selecció musical de la mà del saxofonista Guillem Tudó, que repassarà els millors clàssics de la “Chanson Française” i les seves veus llegendàries, com Edith Piaf, Gilbert Bécaud o Charles Aznavour. Peces animades, romàntiques i melancòliques per a fer reviure l’essència francesa de “Made in Paris” en un recorregut sorprenent.

El teatre també serà present a les Nits d’Estiu als museus, amb el recorregut “De nit amb Lautrec”. El divendres 29 juliol, en tres horaris diferents, a les 19.30 h, 20.30 h i 21.30 h s’oferirà una visita teatralitzada a l’exposició Made in Paris que es transformarà, per una nit, en els passadissos del Metro de París. Un escenari on es desenvolupa la proposta dramatúrgica de la mà del mateix Toulouse Lautrec, interpretat per Joan Hernández i que explorarà el panorama nocturn més bohemi de finals del segle XIX.

Finalment, el dijous 11 agost, a les 20 h, hi haurà el concert “Cançons de Cabaret i Vals musette”. La formació Guitar Bellows, a càrrec de Pilar Planavila a l’acordió i Manu Suárez de la Vega a la guitarra elèctrica, farà un passeig musical per melodies franceses com Sérénade du pavé o La valse brune, i que transportaran als assistents als millors ambients de cafès i cabarets de París.

Totes les activitats del programa Nits d’Estiu als Museus són gratuïtes i els interessats hauran d’inscriure’s amb antelació a reserves@mcta.ad, o bé trucant al telèfon 800 800.

Activitats familiars tots els caps de setmana de juliol i agost

Cada cap de setmana de juliol i agost, es proposa a les famílies assistents participar en un “viatge en metropolitain”. En format de plein air, cada dissabte i diumenge s’oferirà un taller de temàtica francesa amb llocs, gastronomia i obres d’art emblemàtiques de París, jugant amb el símil de les parades de metro.

L’assistència, a més de tres tallers diferents durant el juliol i agost, permetrà a les famílies aconseguir entrades gratuïtes a l’exposició “Made in Paris” i regals de la botiga del museu. Els materials del taller inclouen pintures al guaix, ceres i retoladors.

Horaris dels tallers familiars:

Dissabtes a les 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Diumenges a les 11 h i 12 h

Els interessats en participar a les activitats familiars gratuïtes hauran d’inscriure’s amb antelació a reserves@mcta.ad, o bé trucant al telèfon 800 800. Edat mínima recomanada: a partir de 4 anys.

PROGRAMA NITS AL THYSSEN 2022

Dijous 7 de juliol de 2022:

Nits d’estiu als museus: “La ciutat de la moda. Impressionisme entre agulla i pinzell”

A les 20 h

Sala d’exposicions

Reserva prèvia reserves@mcta.ad o bé trucant al telèfon 800 800

Dijous 14 de juliol de 2022:

Nits d’estiu als museus: “LA CHANSON FRANÇAISE”

A les 19.30 h i a les 21 h

Sala d’exposicions

Patrocinat per la Fundació ONCA

Reserva prèvia reserves@mcta.ad o bé trucant al telèfon 800 800

Divendres 29 de juliol de 2022:

Nits d’estiu als museus: “De nit amb Lautrec”

A les 19.30 h, 20.30 h i 21.30 h

Sala d’exposicions

Reserva prèvia reserves@mcta.ad o bé trucant al telèfon 800 800

Dijous 11 d’agost de 2022:

Nits d’estiu als museus: “Cançons de Cabaret i Vals musette”

A les a les 20 h

Sala d’exposicions

Patrocinat per la Fundació ONCA

Reserva prèvia reserves@mcta.ad o bé trucant al telèfon 800 800

TALLERS DE PINTURA A PLEIN AIR JULIOL- AGOST 2022