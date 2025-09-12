Moció socialdemòcrata instant al Govern a que elabori i aprovi una llei sobre el dret d’asil o qualsevol altre règim legal anàleg

Els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han presentat una moció, a Sindicatura, desprès de la pregunta, formulada aquest dijous, en la sessió de preguntes del Consell General sobre la situació d’un ciutadà libanès que es troba a Andorra. En la moció s’insta al Govern a que elabori i aprovi una llei sobre el dret d’asil o qualsevol altre règim legal anàleg.
La moció es sustenta en :
- La Declaració Universal de Drets Humans que és vigent a Andorra en virtut de l’article 5 del Títol II de la Constitució d’Andorra.
- Andorra com Estat membre del Consell d’Europa ha signat i ratificat el Conveni europeu de drets humans, on s’estableix que el dret d’asil és un dret fonamental que Andorra reconeix.
- Al març de 2018 es va aprovar la Llei 4/2018 de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries i així complir amb les obligacions internacionals que Andorra ha concret.
- Atès que amb aquesta Llei es creava un règim de protecció temporal i subsidiària, sense desenvolupar, però, principis genèrics ni establir nous drets en termes d’asil.