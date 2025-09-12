Recepció d’Espot i Bonell a Mònica Doria, campiona d’Europa en canoa

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, han rebut aquest divendres al migdia l’esportista, Mònica Doria, en reconeixement als seus èxits esportius assolits durant el 2025. La piragüista andorrana s’ha proclamat campiona d’Europa en la modalitat de canoa, consolidant-se com una de les figures més destacades de l’esport nacional, després d’haver guanyat el primer diploma olímpic del Principat durant els Jocs de París 2024. A més, aquest any Doria ha obtingut la medalla de bronze a la Copa del Món de la Seu d’Urgell en la modalitat de caiac.
Durant la recepció institucional, el cap de Govern ha felicitat Mònica Doria per la seva trajectòria i ha destacat que els seus èxits són motiu d’orgull per al Govern i el país i un exemple de perseverança i dedicació per a les generacions futures. Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el compromís de l’Executiu amb l’impuls de l’esport d’elit i el suport als nostres esportistes.
Amb aquesta recepció, el Govern vol reconèixer públicament la tasca i l’esforç de Mònica Doria, que amb la seva constància i talent continua portant el nom d’Andorra als podis internacionals.