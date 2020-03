Continua la moda chill out per a esdeveniments i celebracions a l’aire lliure. I per què a l’aire lliure? Perquè ens permet personalitzar més la nostra celebració. I per què chill out? Perquè donen sensació de tranquil·litat i relaxació amb una imatge molt acollidora.

A més, amb l’arribada del bon temps ve de gust més que mai estar fora i celebrar festes, còctels, comunions i bodes en llocs oberts que permetin gaudir de la primavera. El mobiliari chill out és una forma de decoració econòmica que convida a seure els assistents mentre es prenen una copa o entre ball i ball.

Actualment existeixen empreses que lloguen aquelles peces que més us agradin, us ho instal·len i ho recullen en finalitzar l’esdeveniment sense fer una gran inversió de diners ni comprant mobles que després no utilitzareu.

La il·luminació de jardins i espais oberts és molt important per crear una atmosfera càlida i acollidora. Llum extra ens aporta més visibilitat, ja que habitualment els nostres jardins no compten amb la il·luminació necessària per a un esdeveniment, a més decoren creant arbres amb encant, camins amb torxes o espais amb espelmes. Jugant amb diferents combinacions es pot crear una major fondària, diferents ambients, espais i moments.

Font: Tech Sales Comunicación

Per Tot Sant Cugat