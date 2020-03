Si heu optat per la gespa artificial, no haureu d’estar tan pendents com si fos natural, però també necessita algunes hores de reg.

Heu de saber i aprendre com netejar-la, perquè també s’omple d’impureses, per això sempre podeu regar una mica la superfície amb una mànega o una regadora, si és molt poca superfície. L’aigua ajuda a eliminar la pols que s’hagi dipositat.

• Una idea és afegir a l’aigua una mica de perfum així, a més, desprendrà una olor molt agradable.

• Si us ha caigut alguna cosa sobre la gespa artificial i hi ha una taca, procureu fregar bé amb aigua tèbia i una mica de sabó.

• També podeu utilitzar una mica d’aigua i vinagre blanc.

• Les femtes d’animals domèstics o bé les escombraries i altres coses poden fer que la gespa artificial tingui taques que semblin no poder eliminar-se mai. Recordeu no utilitzar productes forts per eliminar-les, ja que podríeu fer-la malbé.

• Si alguna cosa s’ha adherit a la gespa, sempre podeu eliminar-la fregant amb una mica de gel o aigua a pressió.

Font: decoracionyjardines.com

Per Tot Sant Cugat