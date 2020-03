Dies enrere algú pròxim, visitava al metge. Simptomatologia? Petits i sobtats marejos, pressió en el pit, li costa respirar… Va acudir amb por que no fos alguna cosa del cor. El metge va realitzar les proves i analítiques necessàries i va descartar qualsevol problema físic. Tot apunta a un atac d’ansietat.

Jo mateix vaig experimentar per primera vegada en la meva vida un atac d’ansietat fa al voltant de 7 anys. La veritat és que me’n vaig anar corrent a urgències. No sabia el que m’ocorria. No sé què està ocorrent en la nostra societat actual però cada vegada, és més freqüent sentir que algú sofreix un atac d’ansietat.

El més preocupant d’això és pel que sembla; i això és opinió personal; la nostra ment ens pressiona tant que ens dóna una alarma de manera física amb pressió en el pit i falta de respiració. El curiós és que les persones a les quals els succeeix se’ls veu tranquil·les i així diuen estar però pel que sembla cerebralment parlant estan col·lapsats en pensaments i o dificultats a les quals s’enfronten de manera més o menys conscient. En aquests casos només val el descans. Intentar desconnectar i relaxar-se. Si no pots sol, que no t’avergonyeixi anar a un psicòleg. I si no vols anar-hi fes com sempre es feia abans, parla amb les persones pròximes a tu i desfoga’t.

Llegeix l’article ampliat en www.juanjuncosa.com. Tots els dilluns comentem l’article en www.alpicatradio.com de 14.30 a 15.30h.