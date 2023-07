“Misión: Imposible – sentencia mortal (parte uno)”, de Christopher McQuarrie

En aquesta setena entrega de la saga “Misión imposible”, Ethan Hunt (Tom Cruise) i el seu equip de l’FMI hauran de fer front a una intel·ligència artificial anomenada ‘L’Entitat’ que manté en perill els governs de tota la Terra. A més, apareix un vell enemic del seu passat, amb qui té comptes pendents i que sembla prestar servei a aquesta amenaça invisible.

Ens trobem davant l’habitual pel·lícula d’acció, d’espionatge i, en definitiva, d’aventura de les que ens té acostumats l’actor Tom Cruise. La cinta, dirigida per Christopher McQuarrie, té una durada considerable, de 2 hores i 43 minuts i compta com artistes principals a Tom Cruise, Hayley Atwell i Ving Rhames. Els guionistes han estat el mateix director Christopher McQuarrie i Erik Jendresen. El títol original del film estrenat el 12 de juliol és Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.