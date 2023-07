A l’estiu, tallar o no tallar el cabell?

Una dona amb un tall de cabell ideal per a l’estiu (Unsplash)

Fa un mes de l’entrada de l’estiu i en aquesta estació de l’any, la de més calor, ens assalta el dubte de com enfocar el nostre estilisme capil·lar. Tallar o no tallar el cabell? Mereix aquesta època un canvi de look? Radical o moderat?

Sanejar el cabell abans d’estiu o en començar-lo, tallant-lo una mica, és sempre una bona idea. T’ajudarà a eliminar el mal generat de mitjans a puntes durant l’època hivernal. Però també és important que tinguis en compte que agents externs, com el sol, l’aigua de la mar i el clor de la piscina, el deterioraran, sobretot si el portes tenyit. Així que, un tall, encara que simplement es tracti d’un parell de dits, serà més que favorable. Si el teu cabell està preparat per a rebre aquests agents que l’espatllaran, evitaràs aquests danys en la teva cabellera.

Però si aquestes raons no són suficients, te n’oferim més… Un bon tall a l’estiu t’ajudarà a estalviar temps d’assecament i pentinat. Els canvis de look, sempre que incloguin una manera d’arreglar-lo senzill i ens facilitin la tasca del dia a dia, seran sempre benvinguts.





El bob, la millor tallada de cabells per a l’estiu

Els professionals de la perruqueria acostumen a apostar pel bob, aquest tall, inspirat tradicionalment en l’estètica de la dona francesa, es realitza tallant el llarg a l’altura de la línia de la boca i s’acompanya d’un serrell recte que voreja les celles. No obstant això, amb el pas dels anys i les noves modes, el tall bob francès, ha patit adaptacions que permeten que aquest s’adeqüi a les diferents formes del rostre, de tal manera que hi hagi una versió perfecta per a cada persona.

Amb ratlla al mig o prescindint d’ella per complet amb un serrell com a protagonista, augmentant lleugerament la longitud per a afavorir les ones naturals o sense pentinar per a donar-li aquest toc desenfadat que tant es busca en els mesos estivals, així li han donat el seu toc famoses com Dua Lipa o Irina Shayk.

Però, si no et vols arriscar massa amb un tall radical, pots optar per una cabellera midi o un long bob, un tall fresc apte per a tota mena de persones i rostres. Fàcil de portar, fàcil de pentinar i efectivament amb estil.





Per bellezactiva.com