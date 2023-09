Mercat a la Massana per a fomentar l’economia circular

Membres d’A_S Andorra Solidària amb articles en una parada (Comú de la Massana)

La Massana continua endavant amb els projectes per a fomentar el reciclatge. En aquest cas la iniciativa sorgeix d’A_S Andorra Solidària, una associació que va néixer arran de la gestió pels donatius per a Ucraïna i que ha engegat projectes com un grup virtual obert a tothom per a ajudar les persones necessitades.

Vist l’èxit del grup virtual A_S QuiTeQuiVol https://t.me/quitequivol que, a més de proporcionar objectes, també fomenta la reutilització, A_S Andorra Solidària ha decidit organitzar un mercat presencial anual per a continuar fomentant l’economia circular, sota el nom de Mercat A_S QuiTeQuiVol.

Tothom que vulgui pot muntar una parada amb els objectes que ja no necessiti o no vulgui i els visitants se’ls podran emportar gratuïtament. Les persones que vulguin aportar material es poden inscriure a un formulari virtual, que trobaran al canal de Telegram d’A_S Andorra Solidària: https://t.me/andorrasolidaria.

“Volem contribuir a la reutilització dels productes i que tothom es pugui emportar objectes que li siguin útils i que algú altre ja no necessita”, explica la presidenta de l’entitat, Sònia Figueras.

El Comú de la Massana col·labora amb el mercat cedint l’espai i oferint el seu suport a nivell logístic. “Aquest projecte s’emmarca dins la nostra filosofia de promoure l’economia circular i donar suport a les accions que fomentin el reciclatge per tal d’allargar la vida útil dels productes ”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà. A més, el conseller remarca en que els esdeveniments que comporten una afluència de públic contribueixen a dinamitzar la parròquia.

D’altra banda, recordem que la Deixalleria de les Valls del Nord disposa d’un espai per a reciclar objectes. Tothom pot portar allò que ja no necessita i agafar lliurement productes que l’interessin. Els objectes disponibles es poden consultar a www.deixalleriavallsdelnord.ad.

El mercat se celebrarà el dissabte, dia 23 de setembre, d’11 a 14 hores, a la plaça de les Fontetes de la Massana.