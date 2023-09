La Seu: Inscripcions per a participar al Ball Cerdà Intergeneracional

Ball Cerdà Intergeneracional (RàdioSeu)

Ja estan obertes les inscripcions per a participar al Ball Cerdà Intergeneracional, que es ballarà el dissabte 30 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de les Monges de la Seu d’Urgell. Les sol·licituds es poden presentar fins al 25 de setembre al Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), ubicat el Centre Cívic El Passeig.

El Ball Cerdà Intergeneracional s’emmarca en la Festa de la Gent Gran i aixeca sempre molta expectació en veïns i familiars. La proposta, que compta amb parelles mixtes formades per joves i padrines o padrines a partir dels 60 anys, va iniciar-se l’any 2014 i ja està molt consolidada, tot i la pausa a causa de la pandèmia de la COVID. Està previst que els assajos s’iniciïn el dilluns dia 25 i que es facin durant la setmana, cada dia a les 8 del vespre, al Centre Cultural de les Monges.

Per a més informació es pot trucar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (973 350 010) i demanar per Lourdes Moliné. També es pot contactar amb una de les organitzadores, Juani Menduiña, o la tècnica de la Gent Gran del consistori urgellenc, Montse Eroles. Ara per ara ja hi ha quinze parelles apuntades i s’espera arribar a les vint.

El Ball Cerdà, que es balla tradicionalment el diumenge de la Festa Major, es caracteritza per la seva elegància i el seu arrelament. Hi tenen gran importància tots els aspectes musicals, coreogràfics i també històrics, socials i estètics. És un element festiu de referència a la Seu, que s’ha donat a conèixer més enllà de la comarca.