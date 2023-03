Una família menjant de forma saludable (iStock)

Els hàbits sedentaris i l’alimentació poc saludable són dos factors de risc de patir sobrepès i obesitat, així com les malalties cròniques associades. El conjunt d’aquestes patologies estan, de fet, entre les principals causes de morbiditat i mortalitat en el nostre entorn.

Per contra, portar una dieta saludable i fer activitat física de manera habitual són els principals factors de promoció i manteniment d’una bona salut durant tota la vida. Per a impulsar aquests bons hàbits, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va publicar recentment un informe amb recomanacions dietètiques, que ara impulsa amb la campanya ‘Menjar bé per a viure millor’.

Segons explica l’AESAN, una alimentació saludable és aquella en la qual predomina el consum de productes frescos i de temporada, i es redueix la ingesta d’aliments processats i ultraprocessats amb alt contingut en sal, sucres afegits i greixos saturats.

Les recomanacions dietètiques per a portar una alimentació saludable i sostenible es poden resumir de la següent manera:

Augmentar el consum diari de productes d’origen vegetal.

Donar preferència als cereals de gra sencer (integrals) i a greixos saludables.

Beure aigua de l’aixeta sempre que sigui possible.

Reduir el consum de carns processades, greixos saturats, el sucre i la sal.

Fer activitat física i reduir el sedentarisme.





Per Consumer/eroski.com