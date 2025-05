Medusa Editorial publica Xarnego, la primera obra en solitari de Txema Díaz-Torrent

La novel·la “Xarnego”, de Txema Díaz-Torrent (Medusa Editorial)

El proper dilluns, dia 19 de maig, tindrà lloc la publicació de la primera novel·la en solitari de Txema Díaz-Torrent, titulada “Xarnego”, de Mesura Editorial. S’han programat diferents presentacions de l’obra: el dilluns, 26 de maig, a les 19:30h a la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany; el dilluns, 2 de juny, a les 19h a la llibreria La Fatal de Lleida; el dimecres, 11 de juny, a les 19h a la llibreria El Refugi, de la Seu d’Urgell; i el dijous, 19 de juny, a les 19h a la llibreria La Libre, de Ripollet.

El mot xarnego, carregat d’història, prejudicis i silencis, apareix en aquest relat no com a etiqueta imposada, sinó com a interrogant íntim. És la paraula que el pare del petit José María pronuncia quan el seu fill comença a fer-se preguntes sobre qui és i d’on ve.

Xarnego, lluny de ser una simple autobiografia, esdevé un testimoni social d’una època en què la vida als barris obrers de Catalunya es desenvolupava entre contradiccions, violència quotidiana i l’esperança de prosperar en un entorn que sovint resultava hostil. Aquesta novel·la converteix la memòria d’un nen desorientat en la crònica d’un país que encara no s’entén del tot.

Díaz-Torrent submergeix el lector en una narració fragmentada que imita el funcionament de la memòria, dibuixant un mosaic d’infantesa i adolescència. Xarnego aborda, des de l’experiència personal, qüestions com la identitat i la pertinença. L’humor és un element central en l’obra, una manera de sobreviure en un entorn dur i sovint incomprensible. L’autor desmitifica la cruesa de la seva infantesa amb escenes hilarants que, lluny de restar dramatisme als fets, els fan més humans i digeribles.

Narrada amb un llenguatge col·loquial, però acuradament treballat, Xarnego troba l’equilibri entre la nostàlgia i la denúncia, entre la ingenuïtat infantil i la lucidesa adulta. És un llibre que apel·la tant a la memòria individual com a la col·lectiva, i ofereix múltiples nivells de lectura que fan de cada capítol una peça esclaridora d’aquest trencaclosques generacional.





Visualitzar el tràiler de Xarnego fent clic aquí. A la venda el 19 de maig.