MascaretesAndorra ha fet dues entregues, dijous 26 i divendres 27 de març, que en total sumen 1.692 noves mascaretes entregades al Govern d’Andorra. Fins ara, ja s’han entregat més de 3.700 mascaretes.

Aquestes mascaretes provenen del conjunt de tallers i ciutadans d’arreu del país que actualment col·laboren voluntàriament amb la xarxa, els quals segueixen les directrius tècniques i de seguretat que ha facilitat el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra per a l’elaboració de les unitats. Les mascaretes van destinades a totes aquelles persones que es troben exposades diàriament a la COVID-19 o les persones més vulnerables (gent gran o immune deprimits). No s’utilitzaran en el cos sanitari.

El Govern d’Andorra és qui distribueix les mascaretes elaborades i ja ha començat a distribuir-les a tots els col·lectius afectats. Si es forma part d’aquests col·lectius i es volen aconseguir mascaretes, s’ha d’enviar un correu electrònic a la següent adreça: MascaretesCasolanes@govern.ad. La xarxa de producció de mascaretes continuarà elaborant-ne més, les quals seran entregades en els pròxims dies.

La iniciativa MascaretesAndorra just fa una setmana que va iniciar-se i “les dades, tant de persones que han volgut col·laborar, com de mascaretes elaborades, demostren la solidaritat i capacitat imparable que tenim com a país per resoldre situacions excepcionals, com la viscuda”, afirma el col·lectiu en un comunicat.