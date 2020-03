Peusa ha anunciat que a causa de la situació excepcional per la crisi de la COVID-19 ofereix als seus clients d’empresa i autònoms la possibilitat de reduir a partir d’aquest divendres la potència contractada durant un període de temps determinat. La mesura està pensada per a casos en què l’activitat productiva i econòmica ha disminuït i, per tant, en què es justifica la rebaixa. Un cop es retorni a la normalitat, es podrà recuperar la potència inicial i sense cap cost addicional per al client, ja que serà Hidroelèctrica del Valira qui assumirà la despesa.

La voluntat de la productora elèctrica urgellenca és oferir aquesta opció a tots els clients, una possibilitat que s’està planificant i sol·licitant a les empreses distribuïdores. L’empresa també destaca que reduir la potència està limitat a un període d’un any, si bé Peusa, la distribuïdora de la majoria dels clients, ha eliminat la restricció a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus.

La productora també ha remarcat que s’està “a disposició dels usuaris amb dificultats de pagament per gestionar les obligacions que tinguin pendents”.

La reducció de potència temporal es pot gestionar a través dels canals no presencials, com el correu electrònic, el telèfon gratuït d’atenció al client (900 373 884) i l’Oficina Virtual per a tràmits i consultes.