Marsol valora positivament el treball del CES per a millorar el poder adquisitiu dels ciutadans

Darrera reunió del Consell Econòmic i Social (CES) amb la ministra Marsol al fons de la imatge. Foto: SFGA

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presidit aquest divendres una nova reunió del Consell Econòmic i Social (CES), centrada en aquesta ocasió en la revisió salarial del 2024. A la sortida de la trobada, Marsol s’ha mostrat optimista per “l’evolució en positiu” de les converses entre la patronal i els sindicats, als quals el Govern va instar a arribar a un acord per a la millora del poder adquisitiu dels ciutadans de cara a l’any vinent.

En aquest sentit, la ministra ha valorat que “per primera vegada tenim una proposta de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) sobre la taula”, que se suma a la iniciativa sindical ja presentada. Precisament, Conxita Marsol s’ha congratulat pel compromís d’ambdues parts per tal de treballar conjuntament les seves propostes, durant la setmana vinent, en pro de l’acostament de posicions. “Si es pot arribar a un acord seria perfecte”, ha emfatitzat, recordant que, en funció del resultat, el Govern es pronunciarà sobre les revisions salarials. En qualsevol cas, l’Executiu assegura que el salari mínim s’incrementarà més enllà de l’IPC, amb l’objectiu d’arribar al compromís d’assolir progressivament un sou equivalent al 60% del salari mitjà.

Pel que fa a l’habitatge, la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha posat en relleu el resultat de la sessió monogràfica sobre aquesta temàtica que es va celebrar ahir al Consell General. De fet, Marsol s’ha referit a la possibilitat de prorrogar tres anys els contractes de lloguer, subratllant que “la majoria dels grups parlamentaris hi estan d’acord”. “Crec que és una bona manera perquè en aquests tres anys podem prendre mesures per la qüestió de l’habitatge; perquè aflorin pisos de lloguer al mercat; per a mesures als pisos buits o als apartaments turístics”, ha afirmat.

“Hi va haver una demostració que la majoria dels grups parlamentaris estaven en aquesta posició i una clara voluntat del Govern d’arribar a consensos en totes aquestes qüestions”, ha afegit, accentuant que l’habitatge “és una de les prioritats” de l’Executiu.