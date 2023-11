Interns d’Andorra, guardonats a la 35a edició del Premi Marraco

Inauguració de les obres presentades al 35è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura dels centres penitenciaris (Govern.cat)

El Centre Penitenciari de Ponent ha organitzat el 35è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura dels centres penitenciaris on s’han presentat un total de 163 obres. L’Espai iX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs acull fins al 17 de desembre, la mostra de les obres que hi han concursat. A més, per primera vegada, Marraco s’ha convertit en un concurs d’arts plàstiques musicat, gràcies a “Lo Marraco”, una peça que ha compost el tècnic de música del CP Ponent per a l’ocasió.

El director general d’Afers Penitenciaris de la Generalitat, José M. Montero, ha clos l’acte d’inauguració de la 35a edició del concurs. A l’acte també hi han participat el director del CP Ponent, Oscar Gómez; la regidora de cultura de l’Ajuntament de Lleida, Pilar Bosch; la presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida, Divina Drudis; la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, i José M. Visco, representant de les Institucions Penitenciàries d’Andorra, entre d’altres. També han assistit a l’acte, en una sortida programada, alguns interns dels centres penitenciaris de Ponent, Quatre Camins, Lledoners, Brians 2 i Joves, acompanyats dels monitors artístics.

A l’edició d’enguany, s’hi han presentat obres procedents dels centres penitenciaris de Quatre Camins, Brians 1, Ponent, Mas d’Enric, Brians 2, Lledoners, de Joves, de Dones de Barcelona i d’Andorra. Els interns han pogut presentar les obres a les modalitats de pintura, ceràmica i escultura, en la categoria de temàtica lliure, o al premi especial, dedicat aquest any als retrats.

Entre els centres penitenciaris que han tingut persones guardonades hi ha el CP Mas d’Enric, el CP Ponent i el CP Lledoners, en la modalitat de ceràmica; el CP Mas d’Enric, el CP Ponent i el CP Brians 2, en la modalitat d’escultura i instal·lacions, i el CP Ponent, en la modalitat de pintura. Pel que fa al premi especial, dedicat al retrat, hi han estat guardonats dos interns del CP d’Andorra i el CP Ponent. A més, s’ha celebrat un concurs extraordinari per a escollir el cartell d’aquesta edició i s’ha guardonat una interna del CP d’Andorra.

Marraco és el premi més antic dels organitzats per l’Àrea Artística dels centres penitenciaris catalans. L’organització del premi compta actualment amb la col·laboració del Cercle de Belles Arts de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i l’Associació Arts de Ponent, i la implicació dels interns, més enllà de la presentació d’obres, en el muntatge i desmuntatge de l’exposició, a partir de sortides programades, juntament amb els monitors d’arts plàstiques del CP Ponent.





“Lo Marraco”

La peça musical ha estat creada pel tècnic de música del CP Ponent i produïda pel cantautor, pianista i productor Pep Lladó. Té un to de “rumba ponentina” i recull els 35 anys d’història del Premi. S’hi parla de l’antiguitat del concurs i la importància que té el treball d’arts plàstiques en la rehabilitació de les persones amb privació de llibertat, així com de mantenir la flama de la participació i gaudir dels processos artístics.