Marc Font, amb l’equip EMC/Sport, en el top 10 de l’Armorikaine tt (24 hores non stop)

L’equip EMC/Sport, amb el pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Marc Font, i Maxime Emery, últim guanyador dels ICE Gladiators, entre els seus integrants, van completar l’Armorikine tt en una meritòria desena posició (5a de la categoria Elit) amb un total de 111 voltes.

Amb un centenar d’equips en la línia de sortida, la prova de la Bretanya francesa és una de les més exigents del calendari internacional de les proves de resistència tot terreny.

M.Emery-Font-Grange-H.Emery, entre els millors de principi a fi

A partir del dijous (dia 25) l’activitat, en les instal·lacions esportives de la localitat Pleyber Christ (Finistère Nord), va ser frenètica. Els pilots i equips van haver de superar les verificacions prèvies a la prova i, el divendres (dia 26), els pilots van tenir ocasió de fer el primer test en la pista completant dues mànegues d’entrenaments lliures, de 2 hores cadascuna, la segona d’elles nocturna.

A partir del dissabte (dia 27), a les 9.00 hores, ja no van tenir un moment de descans. Dues mànegues més d’entrenaments, una lliure i una altra oficial, aquesta va determinar l’ordre de sortida. Per a Marc Font i el seu equip, que van marcar el 12é millor temps (5’03”12), no va ser tan positiva com esperaven, així ho reconeixia el pilot de la FMA: “en primer lloc, ja vam poder observar que seria una prova molt dura (tant per a pilots com per a mecàniques) per la gran quantitat de pols que hi havia en el recorregut. A més, vam fondre dos pistons… No va ser la millor manera de començar”.

A partir de les 15.00 hores del mateix dissabte es va iniciar la carrera (a l’estil 24 hores de Le Mans). Des de l’inici l’equip EMC va estar en tot moment rondant en el top10, però perdent temps respecte als que havien de ser els seus rivals directes. Mancant tres hores per a finalitzar es van situar, fins i tot, en 8a posició, però no la van poder mantenir a causa, en aquest cas, d’una penalització de 2 voltes amb què van ser sancionats.

Al final, el pilot de la FMA, al qual se li notava el cansament acumulat durant les últimes hores, manifestava que “després del succeït en els cronos, vam iniciar la carrera de manera conservadora per a intentar protegir la moto de la gran quantitat de pols. A part, més de la meitat de la carrera l’hem hagut de fer entre dos pilots pel fet que dos dels nostres companys es van lesionar. Sens dubte ha estat molt dur”. Sobre la penalització explicava que “hem volgut allargar una mica un relleu i ens hem quedat sense gasolina. Per a arribar al box tallant part del circuit la sanció era de 2 voltes”.

Bon feeling de Marc Font davant els durs escenaris del mundial de Hard Enduro

A causa de la dificultat que suposa entrenar en camp obert, Marc Font aprofita totes les ocasions que se li plantegen per a mantenir el ritme de competició i la forma física necessària per a afrontar amb garanties les sempre exigents proves dels calendaris del Hard-Enduro.

Durant la primera part de la temporada, el pilot andorrà va participar en la Red Bull Erzbergrodeo, considerada la carrera de motos offroad més famosa del món. En aquesta ocasió van ser 1800 els pilots que es van inscriure a la prova, que té el seu nucli central en la històrica ciutat minera d’EIsenerz (Àustria).

La prova es va disputar durant tres jornades (16 al 19 de juny), en les dues primeres els pilots competeixen per les carreteres de la mina d’Erzberg amb l’objectiu de situar-se entre els 500 millors, per a disputar l’endemà la denominada Red Bull Hare Scramble. Aquest enduro final es va disputar en un recorregut de 35 km, en un terreny traïdorenc en el qual s’intercalen zones de roques amb grans escalades en zones forestals.

En aquest escenari, Marc Font va aconseguir superar el primer obstacle i situar-se a l’enduro final en la 30a posició: “Molt satisfet amb el resultat, encara que amb més experiència estic convençut que es pot millorar. Aquesta vegada vaig sortir molt endarrerit, en conseqüència, vaig haver d’avançar a molts rivals i, amb els embussos que es formen en les zones més complicades, resulta molt complicat millorar posicions.”

La segona prova del mundial de Hard Enduro en la qual va competir Font (9 i 10 juliol), va ser la Red Bull Abestone, prova que va transcórrer pels boscos de la Toscana italiana. Durant la primera jornada l’obstacle a salvar va ser un circuit muntanyenc d’una hora de durada a superar en quatre ocasions, amb una prova extrema al final de cada volta. Els cinquanta millors d’aquesta primera jornada van completar el cap de setmana amb un Hard Enduro de diverses voltes de tres hores.

Una vegada més el pilot de la FMA, va estar entre els més ràpids durant la primera jornada i en la gran final va ocupar una excel·lent 17a posició: “Estar en el top20 mundial en la Red Bull Abestone és un gran resultat. Sense cap dubte és la prova més dura que he disputat en el meu primer any competint en el Hard Enduro.”

Durant les últimes setmanes, Marc Font ha aprofitat totes les oportunitats, en qualsevol disciplina, per a pujar a la moto i preparar la recta final dels certàmens de Hard Enduro. Així doncs, va competir en els 2 dies del trial d’Arinsal, en la carrera americana de la Bisbal d’Empordà i en la cursa de resistència de Fontanals de Cerdanya, a part del mencionat Armorikine tt. Cal esmentar que va aconseguir el triomf en les dues curses catalanes.

Aquest mes de setembre el pilot seguirà en la mateixa línia per a arribar en les millors condicions a l’última prova del mundial. “Durant el mes d’agost ens vam “saltar” els dos meeting americans (EUA i el Canadà) del mundial de Hard Enduro. A principis d’octubre (dies del 7 al 9), competirem en les 24MX Hixpania Hard Enduro, que es disputarà amb la localitat d’Aguilar de Campoo (Palència) com a nucli de la prova.”

Marc Font i el seu equip també tenen la intenció de participar en les proves de la copa d’Espanya de l’especialitat, que es disputaran a Oviedo (22 i 23 d’octubre) i a Almedina (Ciudad Real) durant el primer cap de setmana de novembre.