Encamp recupera l’aplec de la sardana i el concurs de colles els dies 3 i 4 de setembre

L’Aplec de la sardana i el concurs de colles tornen a Encamp després d’haver estat dos anys aturats per la pandèmia. Els esdeveniments celebraran enguany la 33a i 27a edició. Els actes, que tindran lloc el 3 i 4 de setembre a la plaça dels Arínsols, comptaran amb l’acompanyament de les cobles ‘La Flama de Farners’ , que ja ha participat en anteriors edicions, i ‘Jovenívola de Sabadell’ , que ve per primera vegada.

La jornada de dissabte 3 de setembre començarà a les 17.30 h amb el XXVII Concurs de colles sardanistes de 7 tirades , que comptarà amb cinc colles: Colla Sabadell (Sabadell), Colla Continuïtat (Terrassa), Colla Enèrgica (Esparraguera), Colla Fonts de Valldans (Ponts) i Colla Amunt i Crits (Terrassa). A banda del concurs i l’aplec, també es farà la ballada de sardanes el dissabte per la nit.

El concurs puntua pel Campionat de Catalunya de colles sardanistes, que està organitzat per la Federació Unió de colles sardanistes de Catalunya. Posteriorment, a les 22 h, hi haurà la ballada de sardanes. Els dos actes estaran acompanyats per la cobla ‘La Flama de Farners’.