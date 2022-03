Maltractats pels propis fills

Quan els fills maltracten al pares és el resultat d’una educació permissiva. Quan un fill insulta o pega als pares és el reflex de la seva frustració personal i de la necessitat de ridiculitzar als pares per a demostrar-se a si mateix que és valent. Aquesta frustració sorgeix quan no aconsegueix els seus propòsits i ha de desfogar-se culpant als seus pares, tot i què de valentia no en té cap, perquè haver d’humiliar a algú més per sentir-se millor és sinònim de tenir baixa autoestima.

Igualment, són persones covardes i una possible explicació es deu a que mai han hagut d’afrontar situacions conflictives ja que els seus pares, familiars o amics ho han fet per ells. Han crescut en una bombolla aïllada de la realitat social, un lloc on no hi ha cabuda per a la frustració i, encara menys, pel sofriment. Tot és senzill i fàcil de solucionar, és un lloc idíl·lic perquè no hi ha obligacions, tot són drets i si vol alguna cosa, només ha d’escridassar, plorar o insultar i acte seguit l’aconsegueix. Entén que enfrontant-se de forma agressiva als pares és com s’aconsegueixen els objectius. En el seu vocabulari no hi ha lloc per a les paraules esforç, paciència ni respecte, actua impulsivament, tot ha de ser ara i aquí. Està constantment frustrat i només coneix l’agressió com a forma de calmar-se.

No estic en contra de ser amic dels fills peòo, abans de tot sou els pares i això comporta prendre decisions unilaterals, no negociables. La vostra funció no és només educar-los perquè siguin responsables, sinó també perquè el dia que siguin adults puguin viure en societat tranquil·lament, sense haver de patir trastorns mentals per no voler pagar els impostos o treballar (les obligacions necessàries per tenir i gaudir dels drets). Primer es treballa i després venen el diners, la recompensa per la dedicació a la tasca. Doncs a casa ha de ser igual, primer es neteja, es cuina i es respecta als pares i després venen els premis (diners, objectes, etc.).

