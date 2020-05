L’ús de canals digitals d’Andbank es va incrementar un 20 % en els mesos de març i abril

L’ús dels canals digitals per part dels clients i usuaris d’Andbank s’ha vist incrementat en un 20%, en aquests mesos de confinament degut a l’entorn de prevenció sanitària originada per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, les dades de l’entitat revelen que l’augment d’accessos a la banca “online” ha estat gradual des de principi d’any, però durant els mesos de març i abril hi ha hagut un volum més alt per la incertesa de la situació excepcional.

Pel que fa al servei de banca telefònica, també ha vist créixer el nombre de trucades durant els mesos de confinament. El mes de març va incrementar les trucades en un 20,2 % respecte al mes de febrer. Igualment, el servei d’atenció telefònica dial:andbank gairebé va duplicar el mes d’abril l’operativa de compravenda en borsa, respecte al mes de març.

En paraules de Pedro Cardona, responsable de l’àrea de tecnologia i operacions d’Andbank, “en l’entorn actual de situació excepcional ha estat clau tenir un desenvolupament tecnològic per oferir als nostres clients la màxima flexibilitat i escalabilitat permetent donar un servei àgil i diferencial”.

La mitjana mensual d’ús de banca digital sobre el total de clients és d’un 25 %. Les operatives més habituals són les consultes de moviments de comptes i de targetes, el patrimoni global, els préstecs o les ordres permanents, entre d’altres. Els mesos de març i abril, destaca que les transaccions en borsa van augmentar substancialment quasi duplicant-se, degut a la situació dels mercats internacionals.

Del total de les operacions en canals digitals, una mitjana del 15,88 % corresponen a la de compra de valors, mentre que el 84,12 % corresponen a les operatives transferències i traspassos.

Pel que fa l’accés a la banca digital, una anàlisi més detallada ens confirma que l’accés a través del mòbil cada cop és més habitual, fins ara el dispositiu més utilitzat per accedir al web és l’ordinador (69,2%), seguit del mòbil (27,6%), encara que tendeix a invertir-se