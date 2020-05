Martínez Benazet: “no podem parlar d’erradicació, però sí de control”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha presentat avui els resultats parcials de la segona volta de l’estudi massiu d’anticossos, en la qual s’han realitzat fins aquest dimarts més de 61.000 tests. La prova permet conèixer el grau d’immunització poblacional davant el coronavirus SARS-CoV-2 i, d’acord amb aquests resultats, dur a terme el desconfinament generalitzat d’una forma més controlada.

Desglossant els resultats obtinguts fins a l’equador de la segona volta –és a dir fins al passat divendres–, dels 41.797 tests fets a la població, un 9% indica que s’han desenvolupat anticossos. En concret, el 90,9% ha obtingut un doble negatiu en IgM i en IgG; l’1,0% ha resultat negatiu en IgM i positiu en IgG; el 6,1% ha donat positiu en IgM i negatiu en IgG i finalment l’1,9% ha resultat positiu tant en IgM com en IgG.

El ministre ha recordat que la campanya d’estudi s’organitza en dues onades, separades per quinze dies, sent el resultat final de la prova la suma dels dos tests. Fins ara, agregant tots els tests de la primera onada amb els que ja s’han fet de la segona, que acaba demà, ja s’han dut a terme 129.605 anàlisis.

Martínez Benazet ha recordat que els tests permeten detectar els anticossos IgM, que són la resposta immunològica a una infecció recent, i els anticossos IgG, que apareixen a mesura que evoluciona la infecció i es detecten en la fase final de la malaltia i un cop passada la infecció.

A banda, el titular de la cartera de Salut també ha indicat que en aquesta segona ronda també s’han testat més de 1.200 sanitaris, i que tal com va succeir en la primera volta, el percentatge de persones que han desenvolupat anticossos és en aquest cas més elevat i se situa en l’11,1% del total. De les 1.273 anàlisis a sanitaris, el 88,7% ha resultat doble negatiu en IgM i IgG; 2,9% ha resultat negatiu en IgM i positiu en IgG; el 3,1% ha donat positiu en IgM i negatiu en IgG i finalment el 5,1% ha resultat positiu tant en IgM com en IgG.

La corba epidemiològica segueix una tendència a la baixa

Pel que fa a l’evolució de la corba epidemiològica, que té en compte la data d’inici de símptomes, Martínez Benazet ha destacat que se segueix la tendència de les darreres setmanes, amb una estabilització a la baixa pel que fa a la taxa de reproducció de la malaltia (R0). Així, el ministre ha destacat que “no podem parlar d’erradicació, però sí de control”, i que “si es guarden una sèrie de mesures de prevenció i cautela, podrem conviure amb la poca transmissió que hi pot haver de la COVID-19 a la nostra societat”.

D’altra banda, Joan Martínez Benazet ha reiterat que, tal com ja va anunciar dilluns el cap de Govern, “el bon comportament de la ciutadania i la tendència a la baixa en els casos permeten autoritzar un relaxament en les mesures de confinament a partir del divendres 29 de maig”.

En concret, el titular de Salut ha afirmat que s’eliminaran les franges horàries per realitzar activitats esportives i de lleure i, d’aquesta manera, la sortida dels domicilis ja no tindrà cap mena de limitació. A més, tot i que s’han de seguir evitant les activitats amb una gran concurrència de persones, es deixa sense efecte la recomanació de no reagrupar-se més enllà del nucli convivent. El ministre també ha avançat que des del Ministeri de Salut es treballa amb els comuns per habilitar espais específics per a la gent vulnerable. En aquest sentit, ha explicat que “les converses són constants i aquest mateix matí hi ha hagut una trobada amb totes les corporacions”.