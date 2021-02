Títol: Los 100

Durada: 42 minuts

Gènere: Aventura, Drama, Ciència ficció

Direcció: Jason Rothenberg

Intèrprets: Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco

Temporades: 7 Capítols: 100

Sinòpsi:

‘Los 100’ és un drama post apocalíptic escrit per Jason Rothenberg (Body Politic), basat en els llibres de Kass Morgan. La història està centrada en el que passa amb la civilització gairebé cent anys després que una guerra nuclear l’hagi devastat.

Després que ocorregués aquesta catastròfica guerra nuclear, es va produir una fugida dels humans que van aconseguir sobreviure. El futur de la supervivència de la raça humana està en mans d’uns joves delinqüents que van aconseguir fugir i salvar-se de la guerra. Aquests viuen des de llavors en una nau espacial. Des de l’estació espacial The Ark, cent dels supervivents són enviats de tornada al planeta terra per investigar i poder estudiar les possibilitats que hi ha de tornar a colonitzar la terra.