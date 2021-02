Liberals reclama prudència i contenció pressupostària al Comú d’Escaldes-Engordany

El pressupost 2021, que recentment ha aprovat el Comú d’Escaldes-Engordany, “s’allunya de la contenció i la responsabilitat pressupostària” que tota administració ha de tenir en una situació com l’actual. Així ho considera el Comitè Parroquial de Liberals, que alerta “de l’augment de les despeses fixes de personal en més d’un milió d’euros quan la digitalització de l’administració ens hauria d’encaminar cap al contrari”, i afegeix que “uns comptes tan elevats endeutaran d’una manera preocupant les finances comunals, dificultant tirar endavant nous projectes necessaris per als escaldencs més endavant”.

Des de Liberals s’incideix en què “el pressupost no recull obres necessàries per a la parròquia i llargament reivindicades, també pel PS, quan estaven a l’oposició”. En concret, des del comitè escaldenc es lamenta que “no s’hagi inclòs la remodelació, embelliment i separativa d’aigües de l’avinguda Fiter i Rossell, deixant de banda un cop més a tots els ciutadans d’aquesta zona d’Escaldes-Engordany”. Una obra llargament reivindicada que “tots els grups polítics van incloure al programa electoral de les passades eleccions comunals i que ara s’ha tornat a deixar de banda, aquesta vegada per part de l’equip liderat per Rosa Gili”.

Un altre dels punts dels comptes que els Liberals qüestionen són els recursos que es destinaran a un edifici multifuncional anunciat per la majoria comunal a la part alta d’Escaldes. A parer del Comitè Parroquial de Liberal, no saber a què es dedicarà aquest edifici denota “una certa improvisació” i avisen que més enllà dels costos de construcció, “el manteniment del futur edifici passarà a engrandir, les ja elevades, despeses fixes i de funcionament del Comú d’Escaldess-Engordany”.