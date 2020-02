Aquest dissabte s’ha celebrat la quarta edició de La Paella pel Mànec, consistent en un taller sobre postres divertides i saludables pensades per a persones que estan en tractament del càncer. L’activitat ha estat organitzada per l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) i ha estat conduïda per Lorena Palacios, una food designer i especialista en gastromàrqueting que l’any passat va obtenir la tercera plaça a la categoria de cuina amateur al concurs La Cuillère d’Or España.

Palacios ha donat pautes d’alimentació saludable deixant clars dos punts de partida: que no existeix una alimentació específica per a un persona que té càncer —”tant de bo hi hagués un producte miraculós, però no els podem recomanar cap altra cosa que mantenir una dieta saludable i fer exercici”— i que sempre s’ha de consultar amb el metge —”cada persona, fins i tot i tenint el mateix càncer que un altre, experimenta efectes diferents i sempre hem de corroborar amb el metge que un aliment determinat sigui beneficiós en el nostre cas”—.

La jove andorrana ha explicat que hi ha molts mites sobre l’alimentació per a les persones que pateixen càncer: “La indústria alimentària promou i explota aquests mites per vendre més”. Entre altres coses, ha recomanat que no ens deixem guiar pel disseny dels envasos. “Pots pensar que un producte que té un disseny craft —que és aquell cartró rústic, de tota la vida— és natural, però pot ser que porti molt sucre, productes refinats… Mireu sempre l’etiqueta i no jutgeu només per la imatge”, ha recomanat.

Durant el taller, els participants conegut els ingredients i les propietats de diferents receptes preparades per Lorena Palacios i les han tastat: galetes de xocolata; un batut de fruites o smoothie; la golden milk, una llet vegetal amb cúrcuma; una crep americana o pancake de moniato amb melmelada de mango i iogurt; un banana bread amb nutella raw (un pa de pessic de plàtan); i uns energy balls, que serien semblants a uns bombons.

La Paella pel Mànec es va celebrar per primer cop el 2017. Aquell any la Fundació Alícia va impartir un taller sobre alimentació durant el tractament del càncer. El 2018 se’n van ocupar Marc Gil, nutricionista i dietista de Bio Bio, i Eduard Carabantes, cuiner especialitzat en cuina ecològica. I el 2019 l’activitat va anar a càrrec de Marta Pons, dietista, i Carles Flinch, xef del restaurant Can Manel, autors tots dos del llibre Fogons de salut.

Josep Saravia, president d’ASSANDCA, ha explicat que la finalitat de La Paella pel Mànec és intentar que el càncer deixi de ser un tabú i ajudar a alleujar la càrrega psicològica que la malaltia els suposa als pacients i a fer-los viure experiències positives i empoderadores.