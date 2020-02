Avui s’ha disputat a Tarvisio (Itàlia) la Copa d’Europa femenina i masculina, amb doble representació andorrana. Carola Vila ha competit en la prova de 10km clàssic absoluta, mentre que Quim Grioche ho ha fet en la de 10km clàssic de categoria júnior.

Vila ha estat avui 17a entre les 46 corredores que han pres part avui de la cursa. L’andorrana ha marcat un temps de 31.16,3, a 1.35,1 de la vencedora, l’alemanya Victoria Carl, que s’ha imposat amb 29.41,2.

Per la seva part, Grioche ha estat 71è amb 32.24,4, a 5.51,0 del guanyador, en aquest cas l’italià Davide Graz, que ha estat el millor amb 26.33,4.

La competició s’ha desenvolupat amb dificultats de neu. Aquesta cursa de Tarvisio ha estat possible gràcies a la neu artificial. El circuit era de 2,5km.

Laura Orgué, entrenadora: “El nivell d’avui ha sigut més alt que altres dies, perquè hi havia competidores que normalment estan a la Copa del Món. Era una cursa de més nivell i per tant el temps perdut respecte a la primera està molt bé. Estem contents de com ha anat. Demà un 10km skating i confiem continuar en aquesta línia i millorar”.

Gutiérrez torna a competir per agafar ritme

Mireia Gutiérrez ha tornat a competir avui després d’unes setmanes en què ha estat recuperant-se de l’operació a la mà. Avui ha disputat un eslàlom FIS a Àustria.

L’esquiadora andorrana ha disputat l’eslàlom FIS de l’estació austríaca de Krakauebene, on no ha pogut completar la segona mànega. Gutiérrez ha competit a aquesta cursa, i ho farà també demà, per anar agafant ritme de competició abans de les pròximes cites importants del calendari. L’andorrana, en tot cas, ha arribat a aquesta cita austríaca després de passar també uns dies malalta, i estar encara en procés de recuperació.

La prova d’avui l’ha guanyada l’austríaca Hannah Koeck, amb 1.33.87.

Medina i Rodríguez entren al top10 de l’eslàlom dels Nacionals Júniors de Pila

Avui s’ha disputat a Pila un eslàlom amb la participació de part de l’equip de joves femení. Les millors han estat Iria Medina i Xènia Rodriguez, que han acabat les dues dintre del top10.

Medina ha estat 6ª a 2.82 de la guanyadora, Nadine Brunet, que s’ha imposat amb 1.46.11. A 4.78 ha finalitzat Rodriguez, en la 9ª posició, mentre que més enllà han acabat Jordina Caminal, 14ª a 6.34, i Jessica Núñez, 18ª a 10.76.