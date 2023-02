L’obra “El cant de la natura”, de Gerard Llimós, és la imatge del FeMAP 2023

Cartell guanyador del 12è FeMAP, obra de Gerard Llimós (FeMAP)

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja ha seleccionat la imatge per a la seva dotzena edició a través, una vegada més, del concurs de cartells. L’artista d’Alt Àneu, Gerard Llimós, és el creador d’El cant de la natura, l’obra guanyadora. Un jurat format per a membres i persones properes al festival i representants dels municipis participants han escollit l’obra d’aquest pallarès per a il·lustrar una nova edició del festival. El creador s’endurà 1.500 euros de premi com a guanyador del concurs.

Aquest any s’han presentat una vintena de propostes d’artistes originaris de municipis que formen part del festival. Les altres obres finalistes han estat: Roseta del berguedà Rubén Torres, La música és la clau de l’urgellenc Morad Douhri, Conjunt musical de Núria Cerdà de Castellciutat, The Musician de la nargonina Fàtima Farràs i Acuarela musical del trempolí Hernan Arenas. Les dues darreres propostes han estat les escollides per la votació popular a les xarxes socials. Els finalistes obtindran un passi per a dues persones per a tots els concerts del FeMAP 2023 i un exemplar del CD del festival.

El FeMAP segueix apostant amb el concurs de cartells com una manera per a estimular la creativitat i fomentar els artistes del territori pirinenc. El concurs ha seguit el mateix funcionament que l’any passat on dues propostes han estat escollides a través d’una votació popular i quatre ho han sigut per un comitè format per representants dels municipis participants i membres o persones properes al festival.

Posteriorment, ha tingut lloc la fase final on un jurat ha decidit el cartell guanyador. Per a poder prendre una decisió, s’ha tingut en compte criteris d’originalitat, de composició, d’impacte visual, de claredat del missatge i l’ús d’elements relacionats amb el territori pirinenc, la seva cultura i la posterior aplicació a diferents suports.

La trempolina Maria Domingo va ser la guanyadora del concurs de cartells de l’onzena edició del FEMAP amb l’obra Pirineus pictòrics. Durant la passada edició es van presentar una quinzena de propostes de cartells de diferents artistes residents als municipis que formaven part del Festival de Música Antiga dels Pirineus.