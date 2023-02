El “Toca, toca” torna al Zoo del Pirineu

Activitat familiar del “Toca, toca” (Zoo del Pirineu)

L’activitat “Toca, toca” tornarà a atraure al públic al Zoo del Pirineu, a Odèn (Solsonès) a partir del proper dia 1 de març. Degut als requeriments legals es farà només amb animals domèstics que gaudeixin del contacte amb les persones. No obstant, els responsables del refugi estan segurs que no decebrà als visitants, acostumats a l’alt nivell de les experiències que proporciona l’entitat.

Donar el biberó als xaiets, alimentar als animals de la mà o acaronar conills i gatets pot ser que no sigui una activitat tant espectacular per als nens de l’entorn rural, però per a les persones de la ciutat podria ser el primer contacte real amb aquestes espècies.

La sensibilització cap a la protecció de la natura té moltes facetes: Crear vincles emocionals entre persones i animals és un bon començament. A més, les explicacions que acompanyen l’activitat ajudaran a entendre millor les necessitats reals dels animals. Tant domèstics com salvatges.





Per què no es farà el “Toca, toca” amb animals salvatges com fins ara?

L’any passat la Fundació Zoo del Pirineu va demanar una ampliació de les instal·lacions per a poder fer front a l’elevada necessitat de les persones que troben animals salvatges ferits i els porten al refugi. El centre, va rebre una inspecció que va traduir-se en un llarg llistat de requisits. Un d’ells, era la prohibició del “Toca, toca” amb animals salvatges.

Es va haver de valorar la immensitat de requisits sol·licitats que, probablement, per a entitats públiques amb pressupostos milionaris serien fàcils de complir, però, que per a aquest ens privat que es finança només amb les entrades dels visitants i les donacions, esdevenia sens dubte tot un gran repte.

Malgrat les dificultats que es podien presentar, els responsables del centre van prendre la decisió: Tirar endavant! Tant pels animals que necessiten ajuda, com per les persones que estimen la natura.

Tot i que a aquesta entitat privada, sense ànim de lucre, necessita amb urgència recursos econòmics, el que no manca als seus gestors és implicació, ganes i creativitat. Apropar les persones a la natura, educar cap al respecte i el coneixement són punts crucials per a protegir el medi natural. El “Toca, toca” amb animals domèstics donarà continuïtat a l’objectiu de la fundació: Despertar l’interès de les persones amb activitats atractives i divertides i, alhora, educar per a afavorir la protecció de la natura.