Albert Llovera, Marc Torres i Ferran Marco han completat la 1a etapa de la present edició del Dakar, 752 km (432 km d’enllaç i 319 km cronometrats) entre les localitats de Jeddag i Al Wajh, en una meritòria 12a posició. Com es preveia, l’estrena del Dakar Saudita ha estat molt complicat tant per als pilots com per a les mecàniques.

El podi de l’etapa (categoria camions) ha estat format per: Shibalov-Nikitin-Tatarinov (Kamaz), Viazovich-Haranini-Zaparos (Maz) i Van Kasteren-Rodewald-Snijders, companys de Llovera en el Team de Rooy – Iveco Petronas.

Una vegada superades les jornades de verificacions, shakedown i cerimònia de sortida, Llovera i els seus companys d’aventura ja tenien ganes que les coses es posessin serioses. Malgrat tot, en el shake van tenir ocasió de pujar a l’Iveco 517 i comprovar que tot estava en ordre per a començar la competició.

Per a començar una etapa molt variada

Amb la documentació rebuda en el brífing ja es deixava entreveure que el traçat no seria precisament un passeig. És a dir, el Dakar Saudita s’ha iniciat molt fort i ha posat a prova tant l’estat físic dels pilots com la capacitat dels navegants de les diferents tripulacions.

Llovera-Torres-Marco, han protagonitzat una etapa molt regular, sempre prop del top 15 de la classificació, sense cometre errors i cuidant al màxim la seva mecànica, ja que el Dakar només ha fet que començar.

Una vegada finalitzat el tram cronometrat, Llovera i els seus companys comentaven el desenvolupament de l’etapa de la següent manera: Ha estat una etapa difícil molt tècnica, molt dura per al físic del pilot i una navegació complicada. En el traçat ens hem trobat amb tota mena de paisatge, sorra, dunes, pedres, fora pistes i zones planes molt ràpides.

Per a ser la primera, estem contents amb el resultat, ens ha costat una mica agafar el ritme però en general satisfets amb el debut.

És evident que amb el traçat esmentat recuperar serà important de cara a l’etapa de demà: Recuperar els meus braços i canells serà quelcom que està en mans del Jordi (Zaragoza). Demà sortiré com a nou.

La 2a etapa serà més curta però amb la mateixa exigència

Sobre el paper, el segon obstacle del Dakar Saudita sembla que no donarà treva als equips. Es disputarà entre Al-Wajh i Neom, en total 393 km, amb 23 km d’enllaç i 367 km de velocitat.

Segons les indicacions que donant els organitzadors, sembla que la dificultat tècnica disminuirà, sent la navegació el gran problema de la jornada.

Després de completar-se els primers km, del Dakar 2020 sembla que les dificultats anunciades durant les jornades prèvies es van complint. Així doncs, David Casterá ha portat el Dakar als seus orígens.

Fotoesport