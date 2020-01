El Tour d’Ski 2019-2020 ja és història, i història per sempre per a l’esquí de fons andorrà. Irineu Esteve ha competit de tu a tu amb els millors del planeta, i ha finalitzat l’última cursa dins del top10, en la 8ª posició. D’aquesta manera, l’andorrà tancat la competició de més prestigi internacional en la 23ª plaça. Tot plegat, un fet sense precedents.

Irineu Esteve ha acabat el Tour d’Ski amb un cop de puny a la taula. Una demostració del seu nivell en el circuit mundial. L’última prova de la competició més prestigiosa del panorama d’esquí de fons internacional ha vist com l’andorrà lluitava entre els millors, per finalitzar en la 8ª posició en la cursa dels 10km en mass start. És el seu millor resultat en una Copa del Món. Esteve, a més, ho ha fet amb una gran batalla, començant la pujada final en la 28ª posició, i arribant a la meta a la part alta en la 8ª plaça.

Amb el resultat d’avui, Esteve millorava la 16ª posició de fa dos dies a Val di Fiemme, en la prova dels 15km, però a més millora la seva millor posició assolida en una Copa del Món, que era la 9ª posició que aconseguia a Falun (Suècia), el 17 de març de 2019 en la prova dels 15km patinadors. Mai, per tant, un andorrà havia estat 8è en la màxima competició internacional. Igualment, l’andorrà tanca el Tour d’Ski 23è, millorant la 24ª plaça de la temporada passada.

Esteve ha marcat avui un temps de 31.43,6 en la cursa dels 10km, a només 47,8 segons del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger, que s’ha imposat amb 30.55,8, i a 25 segons del rus Alexander Bolshunov, que ha estat avui tercer i que ha acabat guanyant la classificació general del Tour d’Ski.

Amb aquest resultat, sumat a tots els de les anteriors proves disputades en aquesta edició del Tour d’Ski, Irineu Esteve ha acabat 23è amb un temps total de 3.05.10,6, això és a 6.52,5 del campió, Bolshunov.

Irineu Esteve, fondista: “Avui ens esperàvem que podia anar bé. Des del primer moment hem vist que tenia bones sensacions i ho hem aprofitat. Al final ha sortit un bon resultat, ens hem acostat una mica més al resultat de l’any passat en el Tour i estem contents”.

“El Tour d’Ski l’hem pogut salvar sobretot amb les dues últimes etapes a Val di Fiemme, sense contar l’sprint, i bé. Pensava que podia estar una mica més endavant, sobretot a les primeres etapes, on vaig perdre temps i posicions, però al final acabem amb un gust agredolç perquè he pogut fer dues etapes bastant bones, i llàstima al principi”.

Joan Erola, entrenador: “Ha fet una pujada espectacular. Ha sortit del peu de la pujada el 28 i ha arribat a dalt el 8è. Avui penso que podia haver estat fins i tot més endavant, de com estava… aquest és un súper resultat. Estem molt contents. Una gran feina de tot l’equip, de tothom que ha estat a pistes. Hem fet una feina terrible tots els dies, els nou dies, perquè ha sigut una feina molt forta, però ha valgut la pena i hem de felicitar tothom, i sobretot l’Irineu, que s’ho mereixia, perquè estava un pèl apagat després del resultat a Toblach. Amb el que em quedo, a més del gran resultat, és amb què ha sabut reaccionar a un resultat no esperat, i això és molt important per a un corredor. Te’n pots anar més avall o dir aquí estic jo, i això és el que ha fet Irineu. Penso que això és el més positiu de tot, tenint en compte a més que el resultat és extraordinari, perquè mai s’havia fet”.

Carola Vila aconsegueix el seu millor resultat en Copa d’Europa amb la 15ª posició

Carola Vila ha tornat a millorar els seus registres en Copa d’Europa. En l’OPA de Campra (Suïssa), la fondista andorrana ha estat 15ª, en el que és el seu millor resultat en la cita continental.

En la prova de 10km de Campra, Vila ha finalitzat 15ª amb 29.56,6, a 1.19,5 de la guanyadora, la francesa Coralie Bentz, que ha guanyat amb 28.37,1. Aquest és el seu millor resultat en la categoria i en la competició europea.

Carola Vila, fondista: “Físicament ahir ja em vaig trobar bé, per ser un sprint ja vam fer un prou bon resultat. Sabíem que avui podia sortir una bona carrera. És una pista que m’agrada, que és dura i així ha sigut. Hem intentat sortir al màxim possible perquè a les sortides és on més perdo, i ha sortit bé. He aconseguit estar al davant, m’he trobat físicament molt bé, tenia bons esquís i estic contenta pel resultat. Ara, a tornar a casa i a seguir entrenant per a les següents”.

Laura Orgué, entrenadora: “És el seu millor resultat per a ella en sènior en Copa d’Europa. Estem contents perquè des d’ahir ja es va veure en l’sprint.

FAE