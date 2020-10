Lisboa en tres dies

Fundada pels Fenicis, a l’igual que Roma, Lisboa està assentada sobre 7 pujols, la qual cosa la faria esgotadora per a caminar si no fos pels seus elevadors i bucòlics tramvies. Lisboa és sens dubte una fantàstica ciutat per a recórrer en un cap de setmana llarg o en una escapada d’uns pocs dies, ja que el seu atapeït centre històric, permet visitar l’imprescindible sense massa presses. I tot i que es pot recórrer a peu sense massa problemes, el més aconsellable és comprar un bitllet diari per al transport públic, que t’estalviarà molt temps en desplaçaments quan no es disposen de masses dies.

També s’aconsella per a poder aprofitar el temps al màxim, contractar un Free Tour, que permet un major coneixement de la història i de les anècdotes de la ciutat en un temps rècord. No obstant això, si ets dels que prefereixes visitar lliurement les meravelles d’aquesta ciutat, no deixis de parar en aquests racons imprescindibles.

1. Barri de Belém. Sens dubte un dels barris amb més encant de la capital portuguesa. En aquest barri no pots deixar de visitar el Monestir dels Jerònims, edificat per a celebrar el descobriment de la Ruta de les Índies per Vasco de Gama i que és Patrimoni de la Humanitat, la Torre de Belém amb els seus impressionants 52 metres d’alçada que poden pujar-se’n en ascensor o a través dels seus 267 graons. Aquesta torre suposa una de les icones de Lisboa i es va construir com a porta d’entrada a la ciutat i com a defensa contra els invasors que venien pel Tajo. No cal perdre’s tampoc el passejar pels seus petitonets carrers o menjar els famosos pastissos de nata en la tradicional Pasteleria o Pastéis de Belém fundada en 1837 i amb una recepta inigualable respecte a altres locals de la ciutat.

2. Miradors. Visitats de manera individual o bé contractant un tour que els engloba tots, és un altre dels atractius de Lisboa. La ciutat posseeix molts d’aquests llocs per a fer fotos inoblidables. Entre ells destaquen el Mirador de Graça, el Portes do Sol, el de Santa Luzia, el San Pedro de Alcántara o el Senhora do Monte, el més alt de la ciutat.

3. El Panteó Nacional, de color blanc impol·lut, és actualment un museu i alberga tombes d’alguns dels herois del país. En el Campo de Santa Clara, als peus d’aquest monument, se celebren els dimarts i dissabtes la Feira da Ladra, un mercat ambulant molt singular que recorda al Rastro o als Encants.

4. Castelo Sao Jorge. Més visitat per les vistes que es contemplen que pel monument, en sí, des d’ell tindràs una panoràmica de gran part de la ciutat. Reconstruït en diverses ocasions, alberga un museu i un jaciment arqueològic. És més aconsellable visitar-ho ben d’hora si no vols quedar-te sense poder entrar.

5. Tramvia Històric. El mític tramvia número 28, passa pels carrers i barris més importants del centre històric, i frega literalment les parets o els cotxes mal aparcats. Val la pena experimentar la sensació de pujar-se en ell.

6. Places de la ciutat. Entre elles, i encara que existeixen òbviament moltes més, la de Rossio, on trobem edificis singulars com el Teatre Nacional, l’Estació de tren de Rossio, l’Estàtua de Pere IV o l’Església de Santo Domingo que destaca pel seu interior calcinat a conseqüència d’un incendi. La Plaça Figueira, amb gran ambient de terrasses i cafès, la Plaça dels Restauradors on podràs visitar el Teatre Edén, el Palau Foz i agafar l’Elevador do Glória que et conduirà fins al Jardí de San Pedro de Alcántara en el Barrio Alto o la Plaça del Comercio amb el seu Arc de la Rua Augusta, lloc on es va iniciar la Revolució dels Clavells.

7. Barri de Chiado. Un altre barri característic que no es pot perdre cap visitant a la ciutat. És potser el més bohemi, replet de llibreries i botigues singulars. En aquest barri trobem el Convent do Carmo, un dels llocs que més et sorprendran de la ciutat. El seu tret peculiar és que aquest edifici manca de teulada des del terratrèmol de 1755, terratrèmol que va matar a una tercera part de la població i que va destruir la ciutat gairebé per complet.

8. Barri de Mouraria. Aquest barri de la Moreria, és un dels més antics de la ciutat i és conegut per ser el bressol del Fado. Tant és així, que en ell es troba una rua que s’assembla al Passeig de la Fama i en la qual figuren els millors artistes del Fado del país. També és un barri ple d’art urbà que val la pena veure i fotografiar.

9. Església de Graça. Original pels seus contrastos i colorits en els taulells pintats, tan típics de Portugal.

10. Rua Nova do Carvalho. Amb el seu terra pintat de rosa fúcsia tan característic, és un dels llocs més fotografiats de la ciutat. En ell es concentren un gran nombre de restaurants i bars, per la qual cosa hi ha molt d’ambient nocturn.

11. Estaçao d’Orient. Dissenyada per l’arquitecte Santiago Calatrava, encara que una mica allunyada, val la pena una visita.

Per a xopar-te de l’art local, visita la Taverna do Chico, un local carismàtic on podem escoltar fado en directe mentre prenem una copa.

I si a més de visitar tots aquests llocs o uns altres dels tants dels que pot presumir Lisboa, encara et queda una mica de temps lliure, sempre pots realitzar alguna excursió a les properes ciutats de Sintra o Cascais.

Lisboa com pots veure, és un destí pròxim i amb molts racons que oferir-nos.

Per Eva Remolina Torres