Creixement personal: Hàbits

Hàbits, costums o rutines diga-li com vulguis. El cas és que quan per norma realitzes una acció de manera contínua en el temps sempre a una mateixa hora o sempre en un determinat dia es converteix en una cosa usual per a tu.

Igual que moltes persones es desperten sempre a la mateixa hora i moltes vegades abans d’arribar a sonar el despertador. Això és el que passa quan es repeteix en el temps un fet. La teva ment ho interioritza i igual que si sonés un despertador intern que et crida a l’acció per fer aquesta repetició.

Sabent això ens trobem davant de dos dificultats.

Una la d’agafar un hàbit que no és tan difícil; ja que es tracta d’acostumar-se a fer sempre alguna cosa de forma repetitiva; per això només necessitarem temps i repetició.

La segona dificultat pot ser la major; és la de canviar un costum. Ja que ens enfrontem a la dificultat de crear una nova rutina i canviant l’anterior. Desprogramar la nostra ment i tornar a programar-la d’una altra manera. Podeu arribar a pensar que és fàcil i podria ser-ho quan tot canvia. És a dir en vacances per exemple ja no et despertes com sempre a les 7 del matí però clar tampoc te’n vas a dormir a la mateixa hora 😉 Per tant l’única solució serà la de començar a acostumar-se a posar-se alarmes o recordatoris per realitzar la nova tasca en un nou moment i esperar que el temps transcorri perquè es torni a convertir en un hàbit.

