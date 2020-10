El podcast dona força a la ràdio

Els amants dels llibres van dir que la ràdio acabaria amb els llibres. Els amants de la ràdio van afirmar que la televisió acabaria amb la ràdio. Els defensors de la televisió pensaven que internet posaria fi a la tele. Doncs bé, res d’això ha ocorregut i cada plataforma de continguts audiovisuals ha sabut trobar el seu espai; més en els nostres temps en els quals la xarxa ha posat potes enlaire tot el panorama audiovisual.

En els últims temps -els de la pandèmia- s’ha apreciat un nou mite que queia. Entre els suports audiovisuals més qüestionats es troba la ràdio. Segons un estudi titulat “The State of the Podcast Universe”, publicat per Voxnext, durant el primer semestre de l’any, el consum de Podcast, és a dir, programes de ràdio per internet, ha augmentat en un 25%. Normalment s’assumia que aquest tipus de continguts funcionaven bé quan les persones es desplaçaven per a anar a treballar. Era llavors quan, caminant pel carrer, per exemple, podien escoltar un programa de ràdio perquè només havien d’utilitzar un dels cinc sentits. Com s’explica llavors que durant el confinament augmentés el consum de Podcast? La veritat és que a Itàlia, on es va aplicar el confinament abans que a Espanya, l’augment del Podcast va ser encara major, del 29%.

La veritat és que aquestes dades sol es poden explicar per una via: si ens agraden tant els Podcasts, la ràdio, vaja, és perquè ens donen espai a la imaginació, un dels atributs centrals en la condició humana.

Veient aquestes xifres no resulta gens estrany que empreses tan notables del sector com Spotify estiguin invertint la barbaritat de 500 milions de dòlars anuals en Podcast i hagi adquirit estudis d’enregistrament de veu com Parcast o Gilmet Media i l’app de creació de podcast Anchor.

Per Tecnonews