Liciten la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat del Comapedrosa

El refugi del Comapedrosa (SFGA)

El Govern ha aprovat l’obertura del període per a poder-se presentar a la concessió per a la gestió del servei públic del refugi guardat del Comapedrosa. La licitació té com a objectiu poder donar en concessió la gestió, l’explotació i el manteniment del refugi guardat del Comapedrosa, de les instal·lacions i dels equipaments del refugi, així com el manteniment de pintura del refugi lliure durant el 2023.

La durada de la concessió s’estableix des de la data de signatura del corresponent contracte fins al 31 de desembre del 2023. Acabat el termini de vigència del primer termini, si no s’ha comunicat a l’adjudicatari que es licitarà un nou concurs per al 2024, el contracte es renovarà anyalment fins una durada màxima de 3 anys.

El Govern continua, així, apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans per als excursionistes, per als muntanyencs i en general per als usuaris de la vall. També ha de ser un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides, la biodiversitat i els valors del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.

El concurs públic és nacional i amb procediment obert i el termini per a presentar oferta està obert fins el proper 4 de maig. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, mateix lloc on s’ha de fer el lliurament de les ofertes en format virtual.