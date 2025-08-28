L’IAD assisteix, a Ginebra, a les sessions prèvies de l’UPR-Info en el marc del 4t període de l’Examen Periòdic Universal d’Andorra

Del 26 al 29 d’agost tenen lloc a Ginebra les sessions prèvies organitzades per l’ONG UPR Info, en les quals la societat civil dels diferents països té l’oportunitat de presentar les seves aportacions i recomanacions davant representants dels estats que participen en el mecanisme d’avaluació de Nacions Unides.
En aquest marc, Judith Pallarés, secretària general de l’ Institut Andorrà de les Dones (IAD), ha pogut conèixer de prop el funcionament de l’UPR-Info i mantenir trobades amb diversos representants d’organismes de Nacions Unides vinculats a la defensa dels drets de les dones. Destaquen la reunió amb Vera Rios, encarregada de Comunicació i Relacions amb Grups d’Interès d’ONU Dones, amb qui s’han explorat vies de col·laboració en formacions i campanyes contra els estereotips de gènere, entre d’altres. També ha tingut lloc una trobada amb Mona M’Bikai, directora executiva d’UPR Info, on s’han presentat les funcions i les línies de treball de l’Institut Andorrà de les Dones.
La secretària general també ha visitat la Missió Permanent d’Andorra a Ginebra, amb qui s’ha coordinat la celebració d’una reunió en línia amb membres de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans prevista per a la pròxima setmana.
L’objectiu de l’IAD és donar a conèixer a aquests organismes internacionals les seves funcions i tasques en matèria de defensa dels drets de les dones al territori, així com ampliar els seus contactes internacionals i establir xarxa amb altres institucions.
Cal recordar que la Llei 6/2022, de 31 de març, atribueix a l’IAD, entre d’altres, la funció de fiscalitzar el compliment per part del Principat d’Andorra de les obligacions derivades dels convenis internacionals en matèria d’igualtat, oportunitats i no-discriminació, així com mantenir contactes amb altres organismes (art. 27.3).