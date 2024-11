Més de 800 infants s’endinsen en l’art dels titelles amb les sessions escolars d’Ànima

Representació de l’espectacle de titelles “La Maestra”, d’Anita Maravillas (Comú d’Encamp)

Les sessions escolars d’Ànima, el Festival de Titelles d’Andorra, han finalitzat aquest matí de divendres, a Encamp, amb l’obra ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas, que s’ha emportat una gran ovació per part de tot el públic: alumnes i professors. L’espectacle ha captivat des del primer moment als assistents amb una interpretació i posada en escena plenes d’emoció i personalitat.

En total, els passis per a escoles, iniciats aquest dimecres, han aplegat més de 800 infants dels diferents centres maternals i de primera ensenyança del país. A banda de l’obra d’avui, els menuts han pogut gaudir de les representacions ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre, i ‘Apnée’, de la Poisson Soluble.

L’obra d’aquest matí ha narrat la situació d’una mestra i la seva petita classe d’animalons, que conviuen en una escola construïda des de l’amor i la cura mútua. A través d’aquesta història, el públic ha vist viatjar les paraules d’aquelles valentes mestres de la república que, conscients que el dret a l’educació millora la societat, treballen amb il·lusió i llibertat per a transmetre un bonic missatge: la primera condició per a ser lliure és intentar-ho.

Es tracta del setè muntatge d’Anita Maravillas. Els seus titelles es caracteritzen per tenir una cuidada estètica i entenen la qüestió de la bellesa com un mitjà essencial d’expressió, cuidant el moviment per a aconseguir la seva delicada il·lusió de vida.





Nova sessió de ‘La Maestra’, aquest divendres a les 18 hores

Aquesta tarda de divendres, a les 18 hores, la sala de festes acollirà una nova sessió de ‘La Maestra’, oberta a majors de 6 anys. Les entrades per a aquesta i les altres obres que conformen el programa del Festival de Titelles es poden adquirir aquí a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.

Pel que fa a la resta d’obres del festival, les representacions continuaran demà dissabte al matí, a les 11 hores, amb ‘Anònims’, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I a la tarda, a les 20:00 h, ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà diumenge, a les 17 hores, amb ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.

En total, el festival integra set obres i vuit passis. El programa complet es pot consultar aquí.

El Festival de Titelles d’Andorra compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les ambaixades de França i Espanya a Andorra pel que fa a les sessions escolars.